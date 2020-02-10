Подробный астрологический прогноз с 11 по 17 февраля

Специалисты уверяют, что сразу для всех знаков зодиака начинаются хорошие времена, и неделя с 11 по 17 февраля будет очень удачной. Больше всего повезет энергичным людям, настроенным на оптимизм. Принимать решения лучше, ориентируясь на интуицию. Как действовать в феврале в дальнейшем, подскажет гороскоп на месяц для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам на этой неделе предстоит трудная встреча, которая может поменять их жизнь к лучшему или, наоборот, все испортить. Звезды советуют внимательнее относиться к своей работе и не впадать в апатию – это все испортит. На любовном фронте у Овнов могут быть неудачи. Звезды рекомендуют устроить сюрприз для возлюбленного или провести романтический вечер вдвоем. На дорогах представителям этого знака стоит быть осторожнее.

Телец

Гороскоп для Тельцов предупреждает, что им будут строить козни старые знакомые или близкие люди, которых они когда-то обидели. Лучшее всего – признать свои ошибки и сделать первые шаги к примирению. На работе все будет стабильно, и у Тельцов появиться шанс проявить себя и продемонстрировать начальству все свои лучшие способности. Также представителям этого знака советуют больше спать: есть риск заболеть.

Близнецы

Близнецы всю неделю будут на подъеме. Астрологи рекомендуют энергию пустить в дело – завершить давно отложенные задачи, оформить все необходимые документы или приступить к ремонту. Все, что Близнецы начнут на этой неделе, точно завершится успехом. Однако с бумагами нужно быть внимательнее: не стоит доверять оформление документов непроверенным людям, рассказывать о своих доходах и носить с собой крупные суммы денег.

Рак

Все внимание Раков с 11 по 17 февраля будет сосредоточено на личной жизни. Семейным представителям этого знака пора высказать партнеру накопившиеся обиды, а свободным людям астрологи рекомендуют выбираться из дома – в феврале есть шанс встретить свою любовь. Также неделя для Раков будет успешной в плане финансов. Лучше всего пустить все лишние деньги, чтобы закрыть кредит или выплатить все долги.

Лев

Гороскоп для Львов советует заняться собой. Пришло время обновить гардероб перед весной, сменить прическу и заняться спортом. Также Львам в период с 11 по 17 февраля будет намного легче расстаться с вредными привычками. А вот в личной жизни все будет не так хорошо. Представителей этого знака может ждать предательство от близкого человека. Также Львы могут почувствовать, что их чувства остывают. Чтобы спасти отношения, лучше всего сделать перерыв.

Дева

Грусть и апатия в начале недели сменится позитивным настроением, которое Девам нельзя упускать. Положительный настрой поможет им наладить отношения с близкими, улучшить работу и познакомиться с новыми людьми. У Дев появится чувство, что они сами управляют своей жизнью и людьми вокруг. Звезды советуют не зазнаваться и мыслить рационально, чтобы избежать ошибок.

Весы

Перед Весам встанет вопрос выбора. Не стоит долго мучиться с решением, лучше всего – довериться интуиции. На этой неделе она их не подведет. Также Весам стоит внимательнее относиться к своему здоровью - отказаться от вредной еды и алкоголя хотя бы на несколько дней. Представители этого знака в конце недели могут оказаться в неудобной ситуации, связанной с незапланированным романом. Выходить из нее им придется в одиночку.

Скорпион

Представители этого знака окажутся в центре внимания. Их помощь понадобится семье, на работе без них перестанут справляться, а любимый человек захочет проводить с ними много времени. Другим знакам это показалось бы утомительным, а Скорпионы будут наслаждаться вниманием. Несмотря на все происходящие вокруг события, им нельзя забывать о работе и своих обязательствах, иначе есть риск упустить хорошую должность.

Стрелец

Стрельцам стоит приготовиться к большому объему работы. Практически всю неделю они будут испытывать стресс в первой половине дня, зато вечером у них есть отличный шанс расслабиться. Кроме того, представителей этого знака ждет неожиданная прибыль, которую вы смело можете потратить на себя. Также Стельцам звезды советует не поддаваться на влияние других людей, а все решения принимать самостоятельно. Только вы знаете, что для вас будет лучше.

Козерог

Представителям этого знака гороскоп рекомендует, как можно больше времени проводить на улице. Прогулки на свежем воздухе, спорт и поездки за город – вот, что необходимо Козерогам на этой неделе. посиделки дома, наоборот, не приведут ни к чему хорошему. Есть риск поссориться с близкими, потерять какую-то ценную вещь или сломать что-то.

Водолей

Гороскоп на неделю предсказывает Водолеям финансовый успех. Скорее всего, начальник оценит ваши усилия, а близкие будут баловать неожиданными подарками. Звезды советует относится ко всему с благодарностью и радовать любимых людей в ответ. А вот давать деньги в долг астрологи не советуют – есть риск никогда не вернуть финансы назад. Также стоит быть внимательнее, покупая вещи в интернете.

Рыбы

Рыбам можно только позавидовать. Все неделю вам будет сопутствовать удача. Главное для рыб – не терять веру в себя и стараться поднимать свою самооценку. Тогда успех обеспечен. Выходные астрологи рекомендуют провести в кругу семьи. Пора уделить внимание детям и любимому человеку, вернуть внимание близких позже будет гораздо сложнее.

Таков гороскоп на неделю. До этого "Утро" публиковало подробный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.