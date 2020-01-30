Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Специально для "Утра" подробный гороскоп для всех знаков зодиака составил астролог, нумеролог Олег Персидский.

Овен

Февраль – прекрасное время для смены гардероба и имиджа. Если к этому добавить еще и хорошее расположение духа, то проблем в личной жизни у Овнов не будет. Смело доверяйте своей интуиции в принятии важных решений, даже если ваше мнение не будет совпадать с мнением окружающих. Во второй половине месяца вы будете больше стремиться к уединению, но старайтесь не упускать рабочих моментов из-под своего контроля, чтобы недоброжелатели не воспользовались ситуацией. Финансовая ситуация должна быть благоприятной. На пользу пойдут занятия спортом, особенно если ваша цель – сбросить вес.

Телец

Тельцы будут особенно мечтательны в феврале, что может плохо сказаться на реальных отношениях. Некоторые представители знака влюбятся, но скорее всего предпочтут сохранить свои чувства в тайне.В первой половине месяца вам будет особенно легко контактировать с окружающими, потому вы можете собрать команду единомышленников для выполнения какого-либо проекта. Но к концу месяца будут наблюдаться проблемы в коммуникации, вам будет казаться, что окружающие вас люди все неправильно делают. Однако на самом деле, это у вас трудности с объяснением и постановкой задач, постарайтесь их избежать. Сейчас лучше быть экономнее. Так же тельцов может потянуть к экстремальным видам спорта. Обратите внимание на здоровье сердца, печени и легких.

Рак

У одиноких представителей знака может появится партнер, который поможет решить какие-то проблемы и в целом будет покровительствовать вам. Семейных Раков ждет гармония. В целом, в этом месяце вы будете больше внимания уделять работе, а не личной жизни.Первая половина месяца благоприятна для командировок и рабочих поездок. Во второй половине месяца контакты с различными людьми будут даваться сложнее, скорее всего вы предпочтете сосредоточится на какой-то одной проблеме по работе. В долг сейчас лучше не давать.В феврале хорошо заняться профилактикой возможных проблем со здоровьем и придерживаться легкой диеты.

Лев

В феврале Львы могут познакомиться с человеком, с которым у них будет много общих интересов. Возможен роман в поездке или с иностранцем. В семье вас ждут теплые отношения с родственниками.Вполне вероятно, что в феврале Львы будут заняты инвестициями, наследством и вкладами. Во второй половине месяца лучше не начинать новые проекты, а закончить все текущие дела, навести порядок в документах. С финансовой точки зрения месяц не самый лучший.Львы будут чувствовать энергетический подъем. Обратите внимание на здоровье органов пищеварения.

Дева

В феврале Девы будут особенно чувствительны и обидчивы. Семейных Дев ждут некоторые перемены. В целом, вы будете много времени проводить с семьей. Одинокие Девы не будут стремиться к романтике, что, впрочем, не помешает завязыванию отношений. Девы будут больше заняты семейными вопросами, чем рабочими, что может отрицательно сказаться на выполнении ваших обязанностей. Сейчас не лучшее время для продвижения бизнеса и завязывания новых деловых контактов. Благоприятно заниматься наследством, финансовыми операциями и иными вещами, где вовлечены деньги других людей.Сейчас высокая вероятность заболеть вирусными заболеваниями, постарайтесь не простужаться.

Весы

С начала февраля наступает хорошее время для налаживания отношений с партнером. Если есть конфликты, то сейчас вы сможете примириться. Если сейчас начнутся отношения у одиноких Весов, то скорее всего они будут очень яркими, но короткими. В феврале лучше всего подготовить хорошую базу для будущих дел, привести документы в порядок, окончательно договориться обо всем необходимом, проверить все на наличие ошибок, закрыть все долги и т.п., чтобы с весны начать новые важные проекты. В этом месяце есть вероятность повышения в должности или увеличения оклада.Обратите внимание на здоровье мочеполовой системы, бронхов и легких.

Скорпион

В феврале Скорпионы соединят развлечения и работу. Возможно, вы будете проводить много времени в компании коллег. Высока вероятность служебного романа. Семейным представителям знака следует остерегаться соблазнов на стороне. В феврале Скорпионы могут заняться творчеством или уехать в поездку. Постарайтесь не совершать легкомысленных поступков. Ближе к концу месяца вам может с трудом даваться общение с людьми. В финансовой сфере ожидается небольшое улучшение. Здоровье не подведет Скорпионов. Сейчас хорошо будет заняться профилактикой.

Стрелец

Стрельцы, ваше стремление к свободе и самостоятельности может стать причиной ссор с партнером. В феврале вас особенно будет тянуть проводить время дома в кругу семьи. Завязавшийся сейчас роман будет очень ярким, но скорее всего коротким. Стрельцам рекомендуется повысить свою квалификацию, пройдя дополнительное обучение, если они хотят продвижения по карьерной лестнице. Остерегайтесь импульсивных решений. Если возникнет конфликт с начальством, то постарайтесь делом отстоять свою точку зрения. Февраль – хороший месяц для поиска инвесторов и спонсоров. Но в этом месяце ваша активность по работе может быть сниженной. Финансовая ситуация обещает быть благополучной, сейчас можно и потратиться.В феврале высока вероятность простудных заболеваний.

Козерог

Козерогам рекомендуется более вдумчиво выбирать себе партнера, так как есть вероятность выбрать неподходящего. Семейных представителей знака ждет счастливая и спокойная пора.Сейчас вам придется выполнять много дел одновременно, но постарайтесь не торопиться, так как велика вероятность ошибок. Также сейчас возможны задержки и препятствия в делах. Лучше выделить для себя одну приоритетную задачу и всю энергию направить на ее реализацию. Сейчас не лучшее время для кредитов, но достаточно хорошее – для инвестирования. Козерогам рекомендуется укреплять иммунитет.

Водолей

В феврале вы особенно притягательны для противоположного пола. Не упустите это время, что устроить свою личную жизнь, если хотите этого. Если вы состоите в отношениях, то обратите внимание на то, не использует ли вас ваш партнер.В феврале Водолеи будут озабочены улучшением своего финансового положения. Вы можете начать искать новый источник заработка или уволиться "в никуда", чтобы открыть свое дело. Но во второй половине месяца вы можете разочароваться в своих идеях. Финансовая ситуация обещает быть отличной, и вы можете позволить себе траты на то, о чем давно мечтали. Водолеям стоит больше внимания уделять здоровью своих ног.

Рыбы

Если у Рыб были какие-то размолвки с партнером, то в феврале вы успешно их преодолеете, и ваша семейная жизнь будет спокойной и благополучной. Если вы еще одиноки, то присмотритесь к ближайшему окружению: вполне вероятно, что кто-то из ближайшего окружения давно вами интересуется..В этом месяце Рыбы будут обращать внимание только на ту информацию ,которая может быть им полезной. Скорее вы сами будете в поисках собеседника, который мог бы вас выслушать. Если вы будете браться за несколько дел одновременно, то есть вероятность, что не доделаете их до конца. Возможно у вас появится несколько источников дохода, или вы получите неожиданную прибыль.В начале февраля у вас хорошие шансы бросить какую-то вредную привычку и приобрести полезную. К этому хорошо будет привлечь кого-то из друзей. Рекомендуется снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат.



Таков был подробный гороскоп для всех знаков Зодиака. Ранее "Утро" публиковало подробный денежный прогноз "Какие знаки зодиака разбогатеют в феврале 2020 года".