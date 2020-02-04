Гороскоп на 5 февраля: что обещают астрологи
Все внимание 5 февраля будет сострочено на личных отношениях. Звезды советуют быть сдержаннее и не поддаваться эмоциям.
Овен
Овнов 5 февраля ждет суета и множество мелких дел. В общем потоке вы можете забыть о близких, поэтому звезды рекомендуют провести вечер с семьей и уделить внимание любимому человеку.
Телец
Настроение Тельцов будет постоянно меняться. Лучше 5 февраля не предпринимать никаких серьезных решений, а спокойно плыть по течению. К вечеру вы обязательно поймете, как вам нужно действовать дальше.
Близнецы
Гороскоп предсказывает, что Близнецы в этот день будут особенно чувствительны ко всему. Вас может вывести из себя любое неосторожное слово. Звезды советуют вам набраться терпения, чтобы окончательно не рассориться с близкими.
Рак
Весь день Раков пройдет в жуткой спешке. Самое главное в общем потоке дел найти время для себя – встретиться вечером с друзьями или расслабиться дома. Это поможет Ракам набраться сил перед новым днем.
Лев
Львам 5 февраля будет свойственна категоричность, однако астрологи советуют не принимать поспешных решений, особенно если дело касается финансов или личных отношений.
Дева
Не самый лучший день ждет Дев 5 февраля. Сегодня вы окончательно расстанетесь с некоторыми иллюзиями, зато сможете проверить на прочность свои отношения со второй половинкой.
Весы
Главное для Весов в этот день – это уделить время себе. Возможно, вы почувствуйте усталость или стресс. Если вовремя не остановиться и не пожалеть себя, есть риск заболеть.
Скорпион
День для Скорпионов будет удачным. Вы одержите несколько небольших побед, а вот на любовном фронте могут возникнуть проблемы. Главное, довериться партнеру и рассказать о своих переживаниях.
Стрелец
5 февраля представителям этого знака придется подавить свое "я" и больше думать о других. В семейных отношениях может появиться трещина. Чтобы не довести ситуацию до печального конца, лучше приложить усилия по спасению отношений сразу.
Козерог
Козероги могут плохо себя чувствовать весь день. Помочь вам сможет только поддержка близких и друзей. Не стоит работать на износ, лучше устроить себе передышку.
Водолей
Водолеи 5 февраля будут пребывать в романтическом настроении, которое поможет наладить отношения со всеми вокруг. Есть шанс встретить любовь всей жизни или старого друга.
Рыбы
Утро и день Рыб будут продуктивными, а вот вечер окажется неудачным. Вы будете чувствовать апатию и усталость. Лучше провести время в одиночестве и заняться любимым делом.
Таков гороскоп на день. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.
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