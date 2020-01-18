Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года

Приближающий февраль пугает многих, ведь 2020 является високосным, а значит, в самом коротком месяце будет 29 дней. Ранее "Утро" составило подробный гороскоп на високосный год, теперь же стоит разобраться, как пережить февраль.

Овен

Представители этого знака могут спать спокойно. Февраль 2020 года пройдет для них без приключений. Совсем расслабляться не стоит. Астрологи рекомендуют следить за здоровьем – оно может вас подвести в самый неожиданный момент.

Телец

Для Тельцов в феврале на первый план выйдут любовные отношения. С постоянным партнером придется часто выяснять отношения, а, возможно, даже взять паузу. Свободные Тельцы будут находиться в центре внимания противоположного пола.

Близнецы

Близнецы проведут февраль в сомнениях. Жизнь будет подкидывать вам все новые и новые проблемы, но справиться с ними вам удастся не с первого раза. Астрологи советуют стать решительнее и, наконец, поверить в себя. Также стоит быть внимательнее на дорогах.

Рак

В феврале Ракам придется полностью погрузиться в работу. Начальство будет требовать от вас все больше и больше, что в итоге никак не отразиться на зарплате. Астрологи рекомендуют прислушаться к своей интуиции: новое место работы сулит гораздо больше перспектив.

Лев

Надеется на спокойный и удачный месяц Львам не приходится. Представителям этого знака в феврале придется очень непросто. Проблемы будут сыпаться на вас со всех сторон: астрологи советуют действовать по обстоятельствам, а не бороться с ними – тогда жизнь Львов быстро наладится.

Дева

Девам в самый короткий месяц года пора закончить старые дела. Звезды считают, что в вашей жизни не будет никаких изменений к лучшему, пока вы не разберетесь с прошлогодними проблемами. Стоит решить все конфликты, раздать долги и составить план действий на 2020 год.

Весы

Положение Весов в феврале 2020 года будет непростым: если в личной жизни все будет хорошо, то в сфере финансов гороскоп не обнадеживает. Есть риск остаться без работы, нарваться на мошенников или потерять крупную сумму денег. Астрологи рекомендуют Весам отложить все крупные сделки до весны.

Скорпион

Скорпионы в феврале 2020 постоянно будут чувствовать злость и находиться в плохом настроении. Астрологи рекомендуют контролировать эмоции – иначе есть риск потерять любимого человека, испортить отношения с семьей и друзьями.

Стрелец

Для Стрельцов февраль будет самым удачным месяцем в году. На работе ждет повышение или премия, в личной жизни произойдут перемены к лучшему. Гороскоп советует в феврале принимать важные решения: решиться на дорогую покупку, смену работы или создание семьи.

Козерог

Представителям этого знака стоит запастись терпением. Февраль 2020 будет казаться вам ужасным, но это не так. Все, что вы сделаете во второй месяц зимы, вернется к вам в будущем. Поэтому звезды советуют лучше работать, уделять больше времени любимым и делать подарки близким.

Водолей

Водолеев в феврале ждет неожиданная потеря. Возможно, вы станете жертвой мошенников или прекратите общение с близким человеком. Астрологи призывают Водолеев быть готовыми к трудностям, но не сильно из-за них переживать. Вместо потерянного быстро придет что-то новое.

Рыбы

Для представителей этого знака февраль сложится удачно. Скорее всего, вы получите неожиданный подарок или отправитесь в незапланированное путешествие. Рыбам астрологи советуют наслаждаться всем происходящим и открыться близким людям – это поможет наладить отношения.

Таков гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года. Ранее "Утро" публиковало приметы и суеверия, связанные с високосным годом.