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Эти знаки зодиака пострадают из-за затмения

Эти знаки зодиака пострадают из-за затмения
Фото: pixabay.com
Дурное влияние Луны почувствуют на себе не все

В ночь с 10 на 11 января 2020 году произойдет лунное затмение. Не для всех оно пройдет спокойно. Сразу несколько знаков зодиака будут испытывать трудности с 8 по 12 января.

Больше всего пострадают Козероги, Овны, Раки и Весы. У представителей этих знаков могут возникнуть проблемы со здоровьем, поэтому следует побольше отдыхать и запастить лекарствами.

Также этим знакам стоит быть внимательными в делах и словах, которые вы говорите. Неосторожное высказывание может вылиться в ссору, – пишет "Пятый канал".

Рыбам и Скорпионам в лунное затмение лучше отказаться от всех процедур, связанных с красотой – есть риск сделать только хуже.

Близнецам и Водолеям стоит опасаться мошенников или воров, а Тельцам и Девам приготовиться к возможным проблемам на работе.

Ранее "Утро" рассказывало, как затмения в 2020 году скажутся на всех знаках зодиака. 

Дарья ПЕТРОВА

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