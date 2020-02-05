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Гороскоп на 6 февраля: что обещают звезды

Гороскоп на 6 февраля: что обещают звезды
Фото: pixabay.com
Подробный гороскоп на день для всех знаков зодиака

Грядущий день окажется благоприятным для многих, но трем знакам зодиака стоит быть осторожнее – есть риск поссориться с близкими, заболеть или стать жертвой воров.

Овен

Для Овнов день будет удачным во всех отношениях. Вы будете полны сил, а вероятность совершить ошибку близка к нулю. Наслаждайтесь происходящим и действуйте, как посчитаете нужным.

Телец

Тельцы 6 февраля окажутся в трудной ситуации. Помочь вам сможет только собственная интуиция и опыт. Вечер звезды рекомендуют провести дома в компании близких, а от походов в многолюдные места лучше отказаться.

Близнецы

Представителям этого знака 6 февраля придется много общаться с разными людьми. В середине дня ваши нервы будут сдавать, но астрологи советуют контролировать свои эмоции, чтобы не допустить конфликтных ситуаций.

Рак

Весь день Ракам придется работать и решать множество дел, свалившихся на голову из ниоткуда. Ракам звезды советуют собраться и постепенно решать все вопросы. Тогда вас точно ждет вознаграждение.

Лев

Львам 6 февраля придется разбираться с множество информации. Возможно, вам откроются факты, которые долго скрывались. Что делать с правдой – решать только вам, но звезды советуют не спешить выводами.

Дева

Этот четверг для Дев лучшее время для совершения сделок и крупных покупок. Все ваши приобретения окажутся очень выгодными. Вечер астрологи советуют посвятить любимому человеку.

Весы

Для Весов 6 февраля может оказаться важнейшим днем февраля. Вы можете круто изменить свою позицию по важному вопросу, получить желанную работу или предложение руки и сердца. Звезды не советуют отказываться от появляющихся возможностей.

Скорпион

Грядущий день окажется для вас очень тяжелым в эмоциональном плане. Вы все время будете чувствовать тревогу и злость. Астрологи рекомендуют Стрельцам сосредоточиться на работе, а от общения с людьми по возможности отказаться. К вечеру ваш эмоциональный фон наладится.

Стрелец

Стрельцам 5 февраля выпадет шанс поработать над совершенными ошибками. Вы сможете уладить все конфликты и устранить недостатки в работе. Также в четверг у вас есть возможность начать избавляться от вредных привычек – сделать это будет легче, чем в другой день.

Козерог

Для Козерогов четверг окажется удачным в карьерном плане. Представители этого знака получат повышение, интересное предложение по работе или премию. Главное, это проявить себя и заявить о своих способностях.

Водолей

Водолеи 5 февраля будут полностью заняты своей личной жизнью. Звезды советуют наслаждаться вниманием любимого человека, так же есть шанс встретить старую любовь или завести роман. Гороскоп советует больше смотреть по сторонам и проявлять инициативу.

Рыбы

У Рыб 5 февраля не все будет получаться с первого раза. Однако расстраиваться не стоит. Главное для вас в четверг – это упорство. Все задуманное сбудется, если вы приложите больше усилий.

Таков гороскоп на 6 февраля 2020 года. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.

Дарья ПЕТРОВА

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