Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пасха-2020: как освятить куличи дома

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Православный праздник Воскресения Иисуса Христа будут отмечать 19 апреля

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни. Русская православная церковь попросила верующих воздержаться от посещения храмов, а значит, освятить главный символ Пасхи – кулич – можно будет только в домашних условиях.

Обычно православные приходят в церковь накануне праздника, чтобы освятить продукты. Однако делать это не обязательно. Считается, что употребление неосвященной пищи не отдаляет прихожанина от бога.

Чтобы освятить кулич дома, нужно прочитать молитву. "Благословен Бог наш! Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества: егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе".

Также еду можно ежедневно освящать, осеняя ее крестным знамением перед тем, как приступать к трапезе.

Если дома сохранилась святая вода, то можно окропить яйца и куличи ею, произнося про это молитву во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей