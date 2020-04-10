Православный праздник Воскресения Иисуса Христа будут отмечать 19 апреля

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни. Русская православная церковь попросила верующих воздержаться от посещения храмов, а значит, освятить главный символ Пасхи – кулич – можно будет только в домашних условиях.

Обычно православные приходят в церковь накануне праздника, чтобы освятить продукты. Однако делать это не обязательно. Считается, что употребление неосвященной пищи не отдаляет прихожанина от бога.

Чтобы освятить кулич дома, нужно прочитать молитву. "Благословен Бог наш! Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества: егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе".

Также еду можно ежедневно освящать, осеняя ее крестным знамением перед тем, как приступать к трапезе.

Если дома сохранилась святая вода, то можно окропить яйца и куличи ею, произнося про это молитву во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.