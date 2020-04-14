Пасха-2020: как пройдет праздник на территории России
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы даже в празднование Пасхи. В этом году православные будут отмечать праздник Воскресения Христова 19 апреля. Под вопросом остается посещение храмов в этот день.
Митрополит Санкт-Петербургский решил ограничить доступ прихожан в церкви с 14 по 19 апреля. Там могут находится только священнослужители, волонтеры и работники телевидения, которые будут снимать богослужения, говорится на сайте митрополии.
Храмы столицы с 13 по 19 апреля также не смогут посетить прихожане. Как говорится на сайте Московского патриархата, было приятно решение выполнить предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Посещение церквей в Пасху верующими будет временно приостановлено.
Ранее с обращением выступил Патриарх Кирилл. В конце марта он попросил всех верующих отказаться от походов в церковь, чтобы снизить риск распространения коронавируса. А после появилась информация о том, что во многих регионах богослужения будут проходить в режиме видеотрансляций.
При этом единого решения о закрытии всех храмов в России на период пандемии не было. Но в регионах, где нет заболевших, также будут приняты меры, чтобы обезопасить людей. По словам митрополита Волоколамского Илариона, в некоторых местах богослужения будут проходить на свежем воздухе, а в храмах будет сделана разметка, также на время откажутся от ритуала целования креста, рассказал он ТАСС.
Представители церкви просят православных с пониманием отнестись к ситуации и добавляют, что молиться можно и дома. Тем же, кто раньше освящал еду в храмах перед Пасхой, предложили альтернативу – способ освятить еду в домашних условиях.
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