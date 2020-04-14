Секреты приготовления теста для выпечки на праздник

Мягкие и нежные куличи – главное угощение на праздничном столе на Пасху. С помощью нескольких действий блюдо останется свежим надолго и удивит вкусом всю семью.

Главное внимание стоит уделить тесту. Оно должно оставаться в меру воздушным, не растекаться под руками и не превращаться в густую массу. Для мягких куличей обязательно соблюдать правило "золотой середины".

Тесто должно подходить два – три раза. При этом будущие куличи нужно оставлять в теплом месте на указанное в рецепт время при температуре 30 – 45 градусов.

В форму для выпечки нужно наливать тесто на 3/4 , чтобы потом оно поднялось и спокойно заполнило весь объем.

Выпекать куличи следует во влажной духовке, для дополнительного увлажнения в нее следует заранее поставить стакан с водой.

В случае, если куличи пригорают сверху, их нужно накрыть сухой бумагой. После того как куличи полностью пропеклись, их нужно положить на бок и дать остыть. Главное – не оставлять в вертикальном положении.

Ранее "Утро" поделилось рецептом кулича, который останется свежим надолго.