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Секреты семейного праздника: как украсить дом к Пасхе-2020

Секреты семейного праздника: как украсить дом к Пасхе-2020
Фото: pixabay.com
Несколько советов о том, как подготовиться к Воскресению Христову, от "Утро.ру"

Пасху 19 апреля отпразднуют миллионы людей в России. К светлому празднику можно разнообразить внешний вид дома и создать украшения своими руками. Подобное занятие объединит семью вместе и поможет отвлечься от стрессовых ситуаций. 

Главным символом Пасхи считаются яйца: их можно не только покрасить, но и украсить дополнительными бусинами или стразами. На яйцах легко создать яркие рисунки, которые вызовут улыбку в праздник. 

Свет является одним из главных символов праздника: оригинальным украшением дома станут свечи в форме яиц. Их легко сделать из целой скорлупы, в которой проделано отверстие сверху. Из яйца выливается содержимое, а вместо него заливает расплавленный воск. Сверху вставляется фитиль, а после остывания со свечи надо снять скорлупу. 

Из плотной бумаги или картона можно вырезать фигурки зайчиков или цыплят, которыми украшаются зеркала, окна или дверные проемы. С помощью нескольких десятков картинок можно легко изменить вид квартиры. 

Обязательными на Пасху считаются букеты: их можно создать из любимых цветов, зеленых растений или вербных веточек. Наиболее выигрышными подобные украшения смотрятся в прозрачных стеклянных вазах или в виде традиционных венков. 

Ранее "Утро" рассказало, как правильно накрыть стол на Пасху-2020.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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