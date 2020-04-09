Добиться необычных оттенков помогут листья и сушеные ягоды

На сегодняшний день существует масса способов придать яйцам на Пасху любой цвет: пищевые и анилиновые красители свободно продаются в магазинах. Несмотря на это некоторые все же предпочитают следовать традиции и по старинке красят пасхальный символ луковой шелухой, благодаря чему яйца получаются насыщенного коричнево-бордового цвета. Однако луковая шелуха – не единственный натуральный краситель и заменить ее можно другими средствами, добиваясь не менее глубоких оттенков.

Небесно-голубой цвет придаст яйцам краснокочанная капуста с добавлением уксуса. Для этого кипятим в 1 литре воды около 200 г мелко нарезанной капусты и столовую ложку уксуса вместе с яйцами 10 минут. Остужаем продукт прямо в отваре, сушим и протираем растительным маслом.

Желто-салатовый цвет яиц на Руси получали благодаря отвару молодых листочков березы, а бирюзовый – при добавлении зеленки в холодную воду после приготовления.

Ярко-зеленого цвета можно добиться, если сварить яйца в листьях смородины, крапивы или одуванчиков. А из сушеных ягод шиповника, малины и смородины делали отвар, который окрасит яйца в оранжевый, малиновый и синий цвет.

Бордового или ярко-красного цвета можно добиться благодаря свекле. Для этого нужно запечь овощ в духовке, пропустить через мясорубку, а затем покрыть получившейся смесью яйца, сваренные вкрутую. Держим несколько минут, высушиваем и покрываем растительным маслом, чтобы цвет закрепился.

Пасху в этом году православные верующие будут отмечать 19 апреля. К празднику принято не только красить яйца, но и печь куличи. "Утро" поделилось рецептом выпечки с начинкой к окончанию Великого поста.