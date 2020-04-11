Пасха 2020: как правильно накрыть стол
Великий и светлый праздник Воскресение Христово в 2020 г. придется на 19 апреля. Предприимчивые хозяйки уже сейчас начинают готовиться к Пасхе. Ведь на Руси считали, что правильно накрытый стол может принести счастье и благополучие в дом. "Утро.ру" рассказывает про традиции и обычаи этого дня.
Издревле к Пасхе начинали готовиться на Страстной неделе, убираясь дома и продумывая свой наряд. В Чистый четверг красили яйца и пекли куличи и пасочки.
В сам праздник на стол обязательно нужно первым делом поставить пасхальные яйца "крашенку", которые символизируют победу жизни над смертью. Старинный рецепт, как покрасить яйца, можно найти в материале "Утро.ру".
Важно приготовить куличи, означающие тело Христа, достать кагор – кровь Спасителя, пасхи – обещание райской жизни. Также важно поставить соль, которая связывает людей с Богом, несет достаток и олицетворяет смысл жизни.
Чтобы отношения в семье были прочными, стоит запечь свинину. Для привлечения достатка и благополучия можно поставить на стол сало, для удачи – пироги с творогом, для пополнения в семье – масло и сыр. По традиции, для богатства можно украсить стол бужениной и колбасой.
Важно не забыть приготовить церковный артос, символизирующий хлеб, который Христос разделил с учениками после своего Воскресения.
Разнообразить стол можно с помощью паштета из говяжьей печени, грибов, селедки и холодца. А вот алкоголь кроме кагора запрещен.
Перед застольем для благополучия и счастья в семье, нужно съесть кусочек пасочки и лишь затем приниматься за остальные пасхальные угощения.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как освятить куличи в домашних условиях.
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