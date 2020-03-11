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Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней

Фото: Carsten Leuzinger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;/Андрей Любимов Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;/Андрей Любимов
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Богатый праздничный стол принесет успех и благополучие

Пасха – самый важный праздник для православных верующих, который также знаменует окончание Великого поста. В 2020 го. Воскресение Христово выпадает на 19 апреля. Издавна с этим праздником было связано множество суеверий и обрядов. Чтобы привлечь деньги и сохранить крепкое здоровье, на Руси соблюдали традиции и прислушивались к народным приметам.

Совершать ритуалы начинали еще до наступления самой Пасхи, на Страстной неделе. Так, в Чистый четверг нужно трижды пересчитать все накопления – после восхода солнца, в полдень и на закате. Причем это нельзя делать при других членах семьи: можно спугнуть удачу. Также с четверга запрещалось одалживать деньги. На Руси верили, что это помешает разбогатеть в будущем. А вот долги нужно обязательно отдать, и сделать это лучше всего в Страстную пятницу.

Стол на Пасху должен быть богатым, с большим количеством угощений и различных блюд. Было принято стелить новую белую скатерть – на Руси верили, что это привлечет в дом достаток и благополучие.

Также перед Великим праздником совершали ритуалы на избавление от болезней. Считалось, что поставленные в комнате ветки вербы отгоняют от детей беду. А если умыться на Христово Воскресение чистой водой из ручья, то она смоет все болезни. Также на Руси верили, что, если позвонить в колокол на Страстной неделе, можно сохранить здоровье на целый год.

Перед светлым праздником православные верующие соблюдают Великий пост, которой в этом году длится со 2 марта по 18 апреля. Ранее "Утро" рассказало о том, от чего придется отказаться на это время, а также поделилось рецептом ароматных постных блинов с яблоками.

Карина СИРАЗОВА

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