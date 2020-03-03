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Ароматные блины с яблоком: рецепт постного завтрака для всей семьи

Ароматные блины с яблоком: рецепт постного завтрака для всей семьи
Фото: pixabay.com
Простое и вкусное блюдо разнообразит привычный рацион

У православных христиан 2 марта начался Великий пост – период духовного очищения. В это время принято воздерживаться от многих соблазнов, в том числе и в пище. На протяжении 48 дней верующим запрещено есть мясо, яйца и молоко, рыба же разрешена лишь в определенные дни. Однако и во время поста можно баловать себя вкусными блюдами, при этом не нарушая запретов. "Утро" советует порадовать близких сладкими блинами с яблоком и корицей на завтрак.

Ингредиенты для постного блюда:

  • Мука – 120 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт сладких блинов:

Шаг 1

Чтобы приготовить постные блины с яблоком, сначала замешиваем тесто. Для этого в миску добавляем муку, крахмал, сахар и соль. Заливаем холодной водой и перемешиваем, пока смесь не станет однородной. Тесто для блинов должно получиться жидким.

Шаг 2

Когда тесто станет нужной консистенции, нужно добавить в него 1 ст. л. растительного масла. Сковороду для выпечки также смазываем и разогреваем на небольшом огне. Сладкие блины выпекаем с двух сторон приблизительно по 1 минуте. Из этого количества теста получится около шести штук.

Шаг 3

Теперь готовим начинку для блинов. Крупно натираем яблоко и смешиваем его с корицей – она придаст ароматной выпечке пряный вкус. Если яблоко не сладкое, то к нему также можно добавить немного сахара.

Шаг 4

Яблочную начинку распределяем по центру блина и аккуратно его заворачиваем. Также по желанию можно дополнительно обжарить блюдо на сковороде.

Простое блюдо на время Великого поста готово. Вкусные блины можно подавать на стол с ложкой меда или варенья. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом постных картофельных лепешек на сковороде.

Карина СИРАЗОВА

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