Ароматные блины с яблоком: рецепт постного завтрака для всей семьи
У православных христиан 2 марта начался Великий пост – период духовного очищения. В это время принято воздерживаться от многих соблазнов, в том числе и в пище. На протяжении 48 дней верующим запрещено есть мясо, яйца и молоко, рыба же разрешена лишь в определенные дни. Однако и во время поста можно баловать себя вкусными блюдами, при этом не нарушая запретов. "Утро" советует порадовать близких сладкими блинами с яблоком и корицей на завтрак.
Ингредиенты для постного блюда:
- Мука – 120 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Крахмал – 1 ч. л.
- Яблоко – 1 шт.
- Корица – 1 ч. л.
- Растительное масло
Пошаговый рецепт сладких блинов:
Шаг 1
Чтобы приготовить постные блины с яблоком, сначала замешиваем тесто. Для этого в миску добавляем муку, крахмал, сахар и соль. Заливаем холодной водой и перемешиваем, пока смесь не станет однородной. Тесто для блинов должно получиться жидким.
Шаг 2
Когда тесто станет нужной консистенции, нужно добавить в него 1 ст. л. растительного масла. Сковороду для выпечки также смазываем и разогреваем на небольшом огне. Сладкие блины выпекаем с двух сторон приблизительно по 1 минуте. Из этого количества теста получится около шести штук.
Шаг 3
Теперь готовим начинку для блинов. Крупно натираем яблоко и смешиваем его с корицей – она придаст ароматной выпечке пряный вкус. Если яблоко не сладкое, то к нему также можно добавить немного сахара.
Шаг 4
Яблочную начинку распределяем по центру блина и аккуратно его заворачиваем. Также по желанию можно дополнительно обжарить блюдо на сковороде.
Простое блюдо на время Великого поста готово. Вкусные блины можно подавать на стол с ложкой меда или варенья. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом постных картофельных лепешек на сковороде.
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