Сытное блюдо готовится за 20 минут

Когда холодильник почти пуст, рецепт картофельных лепешек может оказаться настоящим спасением. Этот корнеплод практически всегда имеется в арсенале любой домохозяйки. Чтобы приготовить блюдо, которое накормит всю семью, не нужны дорогостоящие составляющие: все предельно просто.

Ингредиенты лепешек:

Картофель – 6-8 шт.

Мука – 150-200 гр.

Растительное масло – 2 ст. л.

Зелень

Соль

Молотый черный перец

Пошаговый рецепт приготовления лепешек из картофеля:

Шаг 1

Очищенный картофель нарезаем тонкими ломтиками и отвариваем в слегка подсоленной воде, затем превращаем его в пюре. Далее помещаем в ту же посуду зелень (сгодится даже сушеная).

Шаг 2

Добавляем черный перец и муку. Последнюю вначале всыпаем по 3-4 ст. л., затем, если нужно, еще по одной, пока масса будущих лепешек не приобретет тестообразную структуру.

Шаг 3

Выкладываем тесто из картофеля на стол, согласно пошаговому рецепту, посыпаем мукой и разделяем на равные небольшие куски. Их надо раскатать с помощью скалки или размять. Если изделия прилипают, нужно использовать еще муки.

Шаг 4

Лепешки обжариваются на сковородке. При этом рекомендуется подливать совсем немного растительного масла с двух сторон до тех пор, пока вкусное блюдо не зарумянится.

Итак, простые лепешки из картошки готовы к подаче на стол.

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