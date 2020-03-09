Хрустящие чебуреки с тыквой: рецепт постной выпечки
В этом году Великий пост для православных верующих начался 2 марта. Он продлится 48 дней: постящиеся смогут снова есть мясо, молоко и яйца лишь 18 апреля. Однако и в период ограничений можно баловать себя вкусными блюдами, при этом не нарушая запретов. "Утро" делится рецептом хрустящих чебуреков с тыквенной начинкой вместо привычной мясной.
Ингредиенты для постной выпечки:
- Круглый лаваш – 8 шт.
- Тыква – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок
- Тимьян
- Соль
- Растительное масло
Пошаговый рецепт чебуреков с овощами:
Шаг 1
Для этого постного блюда совсем не обязательно готовить специальное тесто для чебуреков – будет достаточно купленного в магазине лаваша. Он должен быть круглой формы: можно найти готовый или вырезать самостоятельно.
Шаг 2
Тыкву крупно натираем, лук и несколько зубчиков чеснока режем маленькими кубиками. Овощи обжариваем на растительном масле около 5 минут, в конце добавляем соль и тимьян или любые другие специи на выбор.
Шаг 3
Края лаваша смачиваем водой с помощью силиконовой кисточки. Кладем начинку в центр будущего чебурека и складываем лаваш пополам, плотно зажимая края.
Шаг 4
Каждый постный чебурек с тыквой обжариваем на растительном масле с двух сторон до образования золотистой корочки.
Простое блюдо в пост готово! Хрустящие чебуреки можно подать с томатным соусом. Приятного аппетита!
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