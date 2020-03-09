Ароматная овощная начинка станет отличной заменой мясу

В этом году Великий пост для православных верующих начался 2 марта. Он продлится 48 дней: постящиеся смогут снова есть мясо, молоко и яйца лишь 18 апреля. Однако и в период ограничений можно баловать себя вкусными блюдами, при этом не нарушая запретов. "Утро" делится рецептом хрустящих чебуреков с тыквенной начинкой вместо привычной мясной.

Ингредиенты для постной выпечки:

Круглый лаваш – 8 шт.

Тыква – 400 г

Лук – 1 шт.

Чеснок

Тимьян

Соль

Растительное масло

Пошаговый рецепт чебуреков с овощами:

Шаг 1

Для этого постного блюда совсем не обязательно готовить специальное тесто для чебуреков – будет достаточно купленного в магазине лаваша. Он должен быть круглой формы: можно найти готовый или вырезать самостоятельно.

Шаг 2

Тыкву крупно натираем, лук и несколько зубчиков чеснока режем маленькими кубиками. Овощи обжариваем на растительном масле около 5 минут, в конце добавляем соль и тимьян или любые другие специи на выбор.

Шаг 3

Края лаваша смачиваем водой с помощью силиконовой кисточки. Кладем начинку в центр будущего чебурека и складываем лаваш пополам, плотно зажимая края.

Шаг 4

Каждый постный чебурек с тыквой обжариваем на растительном масле с двух сторон до образования золотистой корочки.

Простое блюдо в пост готово! Хрустящие чебуреки можно подать с томатным соусом. Приятного аппетита!

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