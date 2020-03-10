Рецепт воздушного пирога с капустой
Аппетитный пирог с ароматной капустной начинкой станет украшением стола и придется по вкусу постящимся и вегетарианцам. Секрет выпечки заключается в невероятно нежном пышном тесте и несложном приготовлении.
Ингредиенты:
Для приготовления теста:
- Мука пшеничная – 550 г
- Сухие дрожжи – 7 г
- Вода – 300 мл
- Растительное масло – 50 мг
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
Для приготовления теста:
- Капуста – 600 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Растительное масло – для жарки
- Специи – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
2,5 стакана муки просеять через сито, добавить дрожжи, соль и сахар, перемешать.
Шаг 2
В полученную массу добавить воду (желательно теплую), перемешать. Туда же влить 30 г растительного масла, и все интенсивно помешать.
Шаг 3
Продолжать замешивать тесто, добавляя по необходимости по столовой ложке муки. Когда тесто начнет схватываться, перемешивать его руками, пока консистенция не станет эластичной. После добавить 1 ст. л. растительного масла, слегка обмазав тесто.
Шаг 4
Переложить тесто в чашу или кастрюльку, накрыв сверху полотенцем или салфеткой. Тесто желательно убрать в теплое место, чтобы оно лучше поднялось.
Шаг 5
Пока тесто поднимается, готовим начинку. Мелко порезать капусту, положить на разогретую сковородку и, залив кипятком, оставить томиться под крышкой минут на 10 – 20.После слить воду и слегка отжать капусту.
Шаг 6
Обжарить перетертую на некрупной терке морковь и нашинкованный лук, добавить капусту, соль и специи по вкусу. Немного потомить под крышкой для придания ароматности начинке. После слить через сито излишки масла.
Шаг 7
Поднявшееся тесто разделить на две части, отложив большую часть для низа. Раскатать в пласты. Желательно,чтобы пласты были средней толщины – не слишком тонкие, но и не толстые.
Шаг 8
Смазать противень растительным маслом. Для большего удобства можно использовать силиконовую форму. Проложить дно формы нижним пластом теста. Выложить начинку, предварительно подняв бортики из теста.
Шаг 9
Накрыть верхним слоем теста. Желательно сделать в тесте несколько отверстий, чтобы облегчить выход пара в процессе выпекания. Оставить пирог на 10 – 15 минут для дополнительного поднятия теста, предварительно накрыв полотенцем.
Шаг 10
Выпекать около 35 минут при 180 градусах, до образования румяной корочки.
Воздушный постный пирог с ароматной начинкой готов. Приятного аппетита!
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