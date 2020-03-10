Вкусное блюдо подойдет для Великого поста

Аппетитный пирог с ароматной капустной начинкой станет украшением стола и придется по вкусу постящимся и вегетарианцам. Секрет выпечки заключается в невероятно нежном пышном тесте и несложном приготовлении.

Ингредиенты:

Для приготовления теста:

Мука пшеничная – 550 г

Сухие дрожжи – 7 г

Вода – 300 мл

Растительное масло – 50 мг

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.



Для приготовления теста:

Капуста – 600 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Растительное масло – для жарки

Специи – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

2,5 стакана муки просеять через сито, добавить дрожжи, соль и сахар, перемешать.

Шаг 2

В полученную массу добавить воду (желательно теплую), перемешать. Туда же влить 30 г растительного масла, и все интенсивно помешать.

Шаг 3

Продолжать замешивать тесто, добавляя по необходимости по столовой ложке муки. Когда тесто начнет схватываться, перемешивать его руками, пока консистенция не станет эластичной. После добавить 1 ст. л. растительного масла, слегка обмазав тесто.

Шаг 4

Переложить тесто в чашу или кастрюльку, накрыв сверху полотенцем или салфеткой. Тесто желательно убрать в теплое место, чтобы оно лучше поднялось.

Шаг 5

Пока тесто поднимается, готовим начинку. Мелко порезать капусту, положить на разогретую сковородку и, залив кипятком, оставить томиться под крышкой минут на 10 – 20.После слить воду и слегка отжать капусту.

Шаг 6

Обжарить перетертую на некрупной терке морковь и нашинкованный лук, добавить капусту, соль и специи по вкусу. Немного потомить под крышкой для придания ароматности начинке. После слить через сито излишки масла.

Шаг 7

Поднявшееся тесто разделить на две части, отложив большую часть для низа. Раскатать в пласты. Желательно,чтобы пласты были средней толщины – не слишком тонкие, но и не толстые.

Шаг 8

Смазать противень растительным маслом. Для большего удобства можно использовать силиконовую форму. Проложить дно формы нижним пластом теста. Выложить начинку, предварительно подняв бортики из теста.

Шаг 9

Накрыть верхним слоем теста. Желательно сделать в тесте несколько отверстий, чтобы облегчить выход пара в процессе выпекания. Оставить пирог на 10 – 15 минут для дополнительного поднятия теста, предварительно накрыв полотенцем.

Шаг 10

Выпекать около 35 минут при 180 градусах, до образования румяной корочки.

Воздушный постный пирог с ароматной начинкой готов. Приятного аппетита!

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