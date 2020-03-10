Изысканный салат с авокадо: рецепт вкусного блюда в пост
Великий пост – период очищения, когда в течение 48 дней православные верующие воздерживаются от многих соблазнов, в том числе и в еде. Так, в этом году со 2 марта по 18 апреля постящиеся откажутся от мяса, молока и яиц. Рыба разрешена лишь в определенные праздничные дни.
"Утро" делится рецептом салата с тунцом и авокадо, который верующие смогут себе позволить на Благовещение 7 апреля и в Вербное воскресенье 12 апреля.
Ингредиенты для постного блюда:
- Консервированный тунец – 250 г
- Авокадо – 1 шт.
- Помидоры черри – 8
- Болгарский перец – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Листья салата – 100 г
- Горчица – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 6 ст. л.
- Соль
- Перец
Пошаговый рецепт постного салата:
Шаг 1
Приготовление этого простого и вкусного блюда займет не больше 10 минут, ведь все ингредиенты уже готовы – их останется лишь соединить. Сначала чистим авокадо и режем его небольшими ломтиками.
Шаг 2
Болгарский перец нарезаем соломкой, а лук и огурец – полукольцами. Затем делим помидоры черри на четвертинки и добавляем к другим овощам. Зеленые листья салата рвем руками.
Шаг 3
Чтобы приготовить постный салат с авокадо, тунец разминаем вилкой прямо в банке и смешиваем с другими ингредиентами.
Шаг 4
Сытное блюдо в пост почти готово, осталось лишь заправить рыбный салат. Горчицу смешиваем с оливковым маслом и лимонным соком, добавляем соль и перец. Такой заправкой поливаем салат и все тщательно перемешиваем.
Рыбное блюдо с авокадо готово. Приятного аппетита!
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