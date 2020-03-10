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Изысканный салат с авокадо: рецепт вкусного блюда в пост

Изысканный салат с авокадо: рецепт вкусного блюда в пост
Фото: pixabay.com
Праздничная закуска разнообразит привычный рацион во время ограничений в еде

Великий пост – период очищения, когда в течение 48 дней православные верующие воздерживаются от многих соблазнов, в том числе и в еде. Так, в этом году со 2 марта по 18 апреля постящиеся откажутся от мяса, молока и яиц. Рыба разрешена лишь в определенные праздничные дни.

"Утро" делится рецептом салата с тунцом и авокадо, который верующие смогут себе позволить на Благовещение 7 апреля и в Вербное воскресенье 12 апреля.

Ингредиенты для постного блюда:

  • Консервированный тунец – 250 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Помидоры черри – 8
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Листья салата – 100 г
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 6 ст. л.
  • Соль
  • Перец

Пошаговый рецепт постного салата:

Шаг 1

Приготовление этого простого и вкусного блюда займет не больше 10 минут, ведь все ингредиенты уже готовы – их останется лишь соединить. Сначала чистим авокадо и режем его небольшими ломтиками.

Шаг 2

Болгарский перец нарезаем соломкой, а лук и огурец – полукольцами. Затем делим помидоры черри на четвертинки и добавляем к другим овощам. Зеленые листья салата рвем руками.

Шаг 3

Чтобы приготовить постный салат с авокадо, тунец разминаем вилкой прямо в банке и смешиваем с другими ингредиентами.

Шаг 4

Сытное блюдо в пост почти готово, осталось лишь заправить рыбный салат. Горчицу смешиваем с оливковым маслом и лимонным соком, добавляем соль и перец. Такой заправкой поливаем салат и все тщательно перемешиваем.

Рыбное блюдо с авокадо готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом постных котлет из гречки.

Карина СИРАЗОВА

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