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Витаминная бомба: рецепт салата для укрепления иммунитета

Витаминная бомба: рецепт салата для укрепления иммунитета
Фото: pixabay.com
Эту закуску можно смело есть тем, кто соблюдает Великий пост

Свекла – непременный ингредиент традиционного винегрета и селедки под шубой. Однако из этого корнеплода можно сделать и более пикантную закуску. Нужно лишь добавить орехи, чернослив и авокадо, а вместо майонеза взять оливковое масло и лимонный сок.

Ингредиенты для салата:

  • Свекла – 4 штуки
  • Авокадо – половинка большого плода или один маленький 
  • Чернослив – 2 штуки
  • Грецкие и кедровые орехи – по вкусу
  • Оливковое масло – 3 ст. ложки
  • Лимонный сок – 1-2 ст. ложки
  • Соль, молотый черный перец – по вкусу 

Пошаговый рецепт салата:

Шаг 1

Свеклу отварить или запечь в духовке. Остудить, очистить от кожуры. Нарезать прямоугольными кусочками.

Шаг 2

Снять с авокадо кожуру, вынуть косточку. Порезать кубиками, добавить лимонный сок, чтобы мякоть не потемнела.

Шаг 3

Чернослив нарезать полосками, грецкие орехи измельчить. Смешать в салатнике все ингредиенты. 

Шаг 4

Приготовить соус для салата: смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и черный перец. Заправить салат.

Это блюдо – настоящая витаминная бомба. Салат прекрасно укрепляет иммунитет. Свекла богата железом, фосфором, а также витаминами группы В и витамином С. В авокадо содержатся ненасыщенне жирные кислоты, которые омолаживают организм. Орехи добавляют в салат витамин Е и кальций.

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата из авокадо с тунцом.

Валентина МАЙОРОВА

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