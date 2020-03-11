Витаминная бомба: рецепт салата для укрепления иммунитета
Свекла – непременный ингредиент традиционного винегрета и селедки под шубой. Однако из этого корнеплода можно сделать и более пикантную закуску. Нужно лишь добавить орехи, чернослив и авокадо, а вместо майонеза взять оливковое масло и лимонный сок.
Ингредиенты для салата:
- Свекла – 4 штуки
- Авокадо – половинка большого плода или один маленький
- Чернослив – 2 штуки
- Грецкие и кедровые орехи – по вкусу
- Оливковое масло – 3 ст. ложки
- Лимонный сок – 1-2 ст. ложки
- Соль, молотый черный перец – по вкусу
Пошаговый рецепт салата:
Шаг 1
Свеклу отварить или запечь в духовке. Остудить, очистить от кожуры. Нарезать прямоугольными кусочками.
Шаг 2
Снять с авокадо кожуру, вынуть косточку. Порезать кубиками, добавить лимонный сок, чтобы мякоть не потемнела.
Шаг 3
Чернослив нарезать полосками, грецкие орехи измельчить. Смешать в салатнике все ингредиенты.
Шаг 4
Приготовить соус для салата: смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и черный перец. Заправить салат.
Это блюдо – настоящая витаминная бомба. Салат прекрасно укрепляет иммунитет. Свекла богата железом, фосфором, а также витаминами группы В и витамином С. В авокадо содержатся ненасыщенне жирные кислоты, которые омолаживают организм. Орехи добавляют в салат витамин Е и кальций.
Ранее "Утро" поделилось рецептом салата из авокадо с тунцом.
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