Пошаговый рецепт выпечки с начинкой

Великий пост для православных верующих длится 48 дней и в этом году закончится 19 апреля. Порадовать себя в период ограничений можно аппетитными булочками. Для приготовления этого простого блюда не понадобится духовка, а разнообразит постная выпечка любой прием пищи: булочки можно есть как вместо хлеба, так и с любой начинкой к чаю.

Ингредиенты для постного блюда: мука – 260 г, вода – 200 мл, соль – 1 ч. л., дрожжи – 1,5 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления выпечки на сковороде: замесить тесто для булочек очень просто. В дрожжи добавляем соль и муку, заливаем теплой водой и перемешиваем.

Затем накрываем получившуюся смесь полотенцем и оставляем на 40 минут – она должно немного подняться. Далее раскатываем тесто и вырезаем небольшие кружочки около 7 мм в высоту. Снова накрываем заготовку полотенцем на 15 минут.

Постные булочки почти готовы. Обжариваем их на сковороде без растительного масла с двух сторон. Подавать можно в разрезанном виде с овощной начинкой или вареньем.

Приятного аппетита!

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