Замена хлебу: простые лепешки для всей семьи
Горячая лепешка из слоеного теста с луковой начинкой заменит на столе хлеб. Ароматная закуска готовится из обычных продуктов.
Ингредиенты для лепешек: Мука – 400 г, вода – 200 мл, лук – 2 шт., растительное масло – 2 ст. л., соль – ⅔ ч. л., кинза, кунжутные семечки по вкусу.
Приготовление слоеных лепешек:
Муку просеиваем, к ней добавляем соль и перемешиваем ингредиенты вместе. Перекладываем смесь в глубокую емкость, заливаем ее 200 мл воды. Начинаем замешивать тесто, через несколько движений вливаем в него растительное масло.
Замешиваем тесто до однородности, оно должно перестать прилипать к рукам. Образовываем из него шар и выкладываем на стол. На поверхности интенсивно вымешиваем тесто и оставляем в пакете на 20 минут.
Раскатываем тесто в прямоугольник, половину смазываем растительным маслом и складываем тесто пополам. Растягиваем тесто и еще раз смазываем его маслом. В дальнейшем оно легко растянется на весь стол.
Разрезаем луковицы на тонкие полоски и солим, слегка мнем продукт в миске до мягкости. Выкладываем лук на тесто и посыпаем его кинзой. Заворачиваем тесто в рулет и выкладываем заготовку в виде улитки.
Смазываем будущую лепешку маслом, посыпаем кунжутными семечками и отправляем в духовку на 180 градусах на 15 – 20 минут. Закуску надо подавать к столу горячей.
Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусной и простой в приготовлении лепешки из картофеля.
День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало
Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- На Кубе умер россиянин с коронавирусом
- Очередная инфекция: чем опасен хантавирус
- Мир объединился для борьбы с коронавирусом
- Российских туристов надолго лишили отдыха в Таиланде
Здоровье
- Приправа с запахом чеснока решит проблемы с потенцией после 50 лет
- Овощи мешают похудению: что нельзя есть на диете
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик