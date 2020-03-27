Пошаговый рецепт пригодится на карантине - не придется выходить за выпечкой

Горячая лепешка из слоеного теста с луковой начинкой заменит на столе хлеб. Ароматная закуска готовится из обычных продуктов.

Ингредиенты для лепешек: Мука – 400 г, вода – 200 мл, лук – 2 шт., растительное масло – 2 ст. л., соль – ⅔ ч. л., кинза, кунжутные семечки по вкусу.

Приготовление слоеных лепешек:

Муку просеиваем, к ней добавляем соль и перемешиваем ингредиенты вместе. Перекладываем смесь в глубокую емкость, заливаем ее 200 мл воды. Начинаем замешивать тесто, через несколько движений вливаем в него растительное масло.

Замешиваем тесто до однородности, оно должно перестать прилипать к рукам. Образовываем из него шар и выкладываем на стол. На поверхности интенсивно вымешиваем тесто и оставляем в пакете на 20 минут.

Раскатываем тесто в прямоугольник, половину смазываем растительным маслом и складываем тесто пополам. Растягиваем тесто и еще раз смазываем его маслом. В дальнейшем оно легко растянется на весь стол.

Разрезаем луковицы на тонкие полоски и солим, слегка мнем продукт в миске до мягкости. Выкладываем лук на тесто и посыпаем его кинзой. Заворачиваем тесто в рулет и выкладываем заготовку в виде улитки.

Смазываем будущую лепешку маслом, посыпаем кунжутными семечками и отправляем в духовку на 180 градусах на 15 – 20 минут. Закуску надо подавать к столу горячей.

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