Пошаговый рецепт постного и вкусного блюда

Гречневая каша – универсальное блюдо. Эта крупа невероятно полезна, кроме того, подать ее можно в любом виде и с другими продуктами. Каша отлично подойдет как для легкого завтрака, так и для сытного обеда. К столу можно приготовить аппетитную гречку с грибами и луком – это простое и ароматное блюдо займет минимум времени, а православные верующие смогут разнообразить им свой рацион во время Великого поста.

Ингредиенты для постного блюда: гречневая крупа – 250 г, грибы – 200 г, лук – 1 шт., чеснок, зелень, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления гречки с грибами:

Сперва варим саму кашу, однако важно сделать это правильно. Засыпаем крупу в кастрюлю и заливаем водой – ее должно быть в два раза больше, чем гречки. Когда вода закипит, солим кашу и варим до тех пор, пока жидкость не испарится.

Тем временем готовим заправку к гречке. Мелко нарезаем лук с чесноком и обжариваем на растительном масле. Для приготовления можно выбрать оливковое – оно придаст блюду особый аромат.

Когда лук станет золотистого цвета, добавляем к нему грибы и жарим до готовности. Гречку кладем в сковородку с заправкой, все тщательно перемешиваем, добавляем зелень и специи.

Постная гречка с луком и грибами готова. Приятного аппетита!

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