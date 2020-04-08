Классический рецепт: гречка по-купечески
Гречка стала одним из самых популярных продуктов в период невзгод и лишений. Осталось лишь вкусно ее приготовить, а поможет в этом старинный рецепт гречки по-купечески. Простое блюдо получается очень сочным и ароматным благодаря зелени и специям. Добавить в него можно практически все, что найдется в холодильнике.
Ингредиенты для гречки по-купечески:
- гречневая крупа – 200 г,
- мясо – 300 г, лук – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- зелень,
- лавровый лист,
- растительное масло,
- чеснок, соль, перец.
Пошаговый рецепт гречки с мясом: готовить вкусное блюдо лучше всего в чугунке или глубокой сковородке. Мясо режем небольшими кубиками – подойдет свинина, говядина или индейка – и обжариваем на растительном масле. Тем временем мелко режем овощи: морковь, лук и любую зелень по вкусу. Мясо перемешиваем и добавляем овощи к нему с небольшим количеством масла.
Бросаем в блюдо специи и тушим около 7 минут на небольшом огне, пока не выпарится вся влага. Теперь заливаем мясо водой так, чтобы она полностью его покрыла – на это уйдет около 500 мл. Накрываем блюдо крышкой, убавляем огонь до минимума и оставляем еще на полчаса.
В это время занимаемся приготовлением крупы. Гречку тщательно промываем, пока вода полностью не станет прозрачной. Затем добавляем ее к мясу, не размешивая. Жидкости в чугунке должно быть столько, чтобы крупа полностью в ней утонула.
Снова накрываем гречку с овощами и мясом крышкой и оставляем еще на 25 минут. В конце перемешиваем вкусное и ароматное блюдо, добавляем мелко нарезанный чеснок и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось секретным рецептом вкусного и сочного мяса к любому блюду.
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