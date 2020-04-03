Несколько советов упростят жизнь хозяйкам

Блюда из нежного и ароматного мяса являются центром любого семейного ужина. Но часто добиться нужного состояния продукта достаточно сложно. Хозяйкам в приготовлении мяса помогут простые советы.

Любую жесткую говядину можно превратить нежное мясо с помощью нескольких действий. Ее надо выложить на раскаленную сковороду и обжарить на сильном огне 3 – 5 минут. Следом добавьте в сковороду немного воды, закройте крышкой и уменьшите огонь. Возьмите корень имбиря, нарежьте небольшую часть и тушите с мясом 30 минут. Солить мясо лучше всего в самом конце приготовления после жарки или в процессе, чтобы не потерять большую часть влаги блюда. Если мясо тщательно перемешать с соевым соусом и оставить на ночь мариноваться, то при жарке оно останется сочным. Говядину и баранину для мягкости нужно обернуть банановой кожурой в духовке. Перед этим выбранное мясо стоит посолить и поперчить, затем обернуть в кожуру и закрепить кулинарной нитью. В духовке мясо нужно оставить на 30-40 минут.

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