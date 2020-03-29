Шашлык на противне: рецепт сочного и нежного мяса
Россияне с особой любовью относятся к шашлыку. Однако не всегда есть возможность его приготовить – помешать может неподходящая для пикника погода или необходимость самоизоляции на время вспышки коронавируса. Впрочем, предприимчивые хозяйки готовят это мясное блюдо и дома. "Утро" делится простым рецептом шашлыка в духовке, секрет которого в необычном маринаде.
Ингредиенты для вкусного мясного блюда: свинина – 1 кг, лук – 10 шт., уксус, сахар, соль, перец по вкусу, специи, например, можно взять кориандр, тмин или базилик.
Пошаговый способ приготовления шашлыка на противне: за час до того, как взяться за мясо, нужно сделать маринад. Для этого 5 луковиц необходимо нарезать полукольцами и залить кипятком в миске. Туда вылить 3 ст.л. уксуса, посыпать 2 ст.л. сахара и 1 ст.л. соли. По желанию, можно добавить пару столовых ложек лимонного или гранатового сока.
Мясо нарезать на небольшие квадратики, накрыть пищевой пленкой и отбить. Затем свинину нужно посолить, поперчить и еще раз пройтись по кускам, но уже не размягчителем, а просто скалкой без пленки.
Следом перекладываем мясо в миску и посыпаем специями по вкусу. Далее мелко режем 5 луковиц и высыпаем в посуду со свининой. Смесь сильно помять руками пару минут. Заготовку для шашлыка оставить мариноваться на 2 часа.
Разогреть духовку до 180 градусов. На противень положить бумагу для запекания с большим рукавом. Выложить маринованный лук, сверху – мясо, закрываем рукавом и завязываем бумагу с одного конца противня. Сверху сделать несколько проколов. Готовить в духовке 1,5 часа.
Нежный и подрумяненный шашлык готов! К этому сочному мясному блюду можно запечь картошку или овощи.
Ранее "Утро" делилось рецептом горячего мясо по-грузински.
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