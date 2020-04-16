Пошаговый способ приготовления праздничной выпечки с ромом

До главного православного праздника Пасхи остаются считанные дни. В этом году Воскресение Христово верующие будут отмечать 19 апреля. Кулич с цукатами – традиционное блюдо на праздник, которое долго останется свежим. А необычный вкус выпечке придаст небольшое добавление алкоголя.

Ингредиенты для кулича на Пасху: мука – 1200 г, сливочное масло – 180 г, молоко – 400 мл, сухие дрожжи – 11 г, сахар – 120 г, яйцо – 3 шт., изюм – 100 г, сушеная клюква – 50 г, курага – 70 г, сушеная вишня – 50 г, соль – 1 ч. л., экстракт ванили – 1 ст. л., ром – 1 ст. л., лимонная цедра – 1 ст. ложка.

Пошаговый рецепт приготовления кулича с цукатами и ромом: сначала нагреваем молоко – его температура должна быть около 50 градусов. Затем добавляем в него сухие дрожжи, 2 ст. л. сахара и около 100 г муки. Перемешиваем, накрываем и оставляем на полчаса в теплом месте.

Тем временем взбиваем масло с оставшимся сахаром до кремообразного состояния и добавляем в массу два яйца. Теперь берем две миски: в первой смешиваем муку с солью, а во второй – молоко, ванильный экстракт, ром и лимонную цедру.

Теперь аккуратно соединяем все ингредиенты между собой, тщательно перемешивая, чтобы тесто было однородным. Далее всыпаем сухофрукты, снова перемешиваем и оставляем тесто для кулича в теплом месте на полтора часа.

Кулич на Пасху почти готов – осталось лишь разложить тесто по формам для выпекания и снова оставить его на 40 минут, чтобы будущее блюдо поднялось.

Оставшееся сырое яйцо смешиваем с водой и смазываем верхушки. Пасхальный кулич также можно украсить глазурью или сушеными ягодами.

Выпекаем традиционное блюдо на Пасху около 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке до готовности – необходимое время будет зависеть от духовки и размера десерта.

Кулич с цукатами и ромом на Пасху готов. Приятного аппетита!

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