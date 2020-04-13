Секреты приготовления главного праздничного блюда

До Пасхи, которая выпадает в 2020 году на 19 апреля, остается всего несколько дней, когда хозяйки могут продумать семейный стол и украшения на праздник. Сладкий кулич, который долго остается свежим, понравится близким.

Ингредиенты для кулича на Пасху: Мука – 1 кг, сахар – 200 г, сливочное масло – 200 г, яйца – 4 шт, молоко – 1 стакан, сырые дрожжи – 42 г, ванильный сахар – 1 пакетик.

Ингредиенты для сахарной глазури: Сахарная пудра – 250 г, белок – 1 шт.

Приготовление кулича на Пасху:

В глубокую миску вливаем теплое молоко и растворяем в нем сырые дрожжи, параллельно отделяем белки от желтков. Растираем желтки в другой емкости вместе с сахаром и слегка подтаявшим сливочным маслом. Добавляем в смесь ванильный сахар и взбиваем все вместе.

Белки в третьей миске также взбиваем до состояния пены с помощью миксера. Все три смеси соединяем вместе и добавляем к ним муку, замешиваем тесто вручную. Предварительно руки смазываем растительным маслом. Готовое тесто оставляем под полотенцем на 45 минут в теплом месте, оно должно увеличиться в два раза.

Вертикальные формы для куличей выстилаем бумагой для выпекания и раскладываем в них тесто. Для более получения более воздушного угощения заполняем тестом формы на ⅓, плотные куличи получатся, если форма будет заполнена на ⅔.

Формы с тестом сначала оставляем в теплом месте на час, затем отправляем их в духовку на температуру 175°C на 50 минут. В это время готовим сахарную глазурь из яичного белка с пудрой. Смесь нужно взбить, прежде чем покрывать ей куличи.

Сладкое блюдо надолго останутся мягкими и рассыпчатыми.

Ранее "Утро" поделилось рецептом кулича "по-домашнему".