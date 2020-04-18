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День Евтихия: что нельзя делать 19 апреля

День Евтихия: что нельзя делать 19 апреля
Фото: Serhii Hudak/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На Руси в этот день запрещалось резать ветки деревьев, чтобы не навлечь на себя беду

Православные христиане чтут 19 апреля, на которое в этом году выпала Пасха, преподобного Евтихия. Считается, что ему нужно молиться женщинам, которые не могут забеременеть.

Что нельзя делать 19 апреля:

1. Издревле девушки не срывали цветков, чтобы не спугнуть судьбу. Они верили, что тогда начнутся проблемы в любви.

2. Нельзя гнуть или срезать ветки деревьев, чтобы личная жизнь складывалась удачно и не возникало конфликтов с окружающими. 

3. На Руси не пекли пироги в этот день, кроме яблочных и гороховых. Другие начинки могут вызвать апатию и усталость.

4. Беременным нельзя ходить 19 апреля с распущенными волосами. Издревле считалось, что иначе роды пройдут тяжело. 

Приметы и суеверия на 19 апреля:

1. Безветренный день предвещает ранний урожай яровых и хороший зерновых. А вот ветер означает, что хлеба будет мало в этом году. 

2. Утренний туман – к отсутствию осадков до конца месяца. 

3. Если утки строят гнезда у воды – лето будет комфортным, а если далеко – дождливым. 

4. Солнце в этот день – к скорой хорошей погоде, а если пасмурно, будет холодное лето. 

5. Разыграется гроза – осень будет поздняя. 

Традиции и обычаи на 19 апреля:

1. На Руси в этот день загадывали желание, чтобы урожай гороховых был хорошим. 

2. Люди собирали сережки березы, веря, что отвар из них помогает при простуде. 

3. Мужчины обязательно шли на рыбалку. В этот день считалось, что будет хороший улов окуня. 

4. Так как в этом году на 19 апреля пришлась Пасха, нужно съесть яйцо и попробовать кулич. 

5. На Руси яйцо катали по земле, чтобы был хороший урожай. 

6. Также на Пасху люди ходили на кладбища и поминали усопших родственников. 

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на апрель. 

Полина ИВАНОВА

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