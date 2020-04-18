День Евтихия: что нельзя делать 19 апреля
Православные христиане чтут 19 апреля, на которое в этом году выпала Пасха, преподобного Евтихия. Считается, что ему нужно молиться женщинам, которые не могут забеременеть.
Что нельзя делать 19 апреля:
1. Издревле девушки не срывали цветков, чтобы не спугнуть судьбу. Они верили, что тогда начнутся проблемы в любви.
2. Нельзя гнуть или срезать ветки деревьев, чтобы личная жизнь складывалась удачно и не возникало конфликтов с окружающими.
3. На Руси не пекли пироги в этот день, кроме яблочных и гороховых. Другие начинки могут вызвать апатию и усталость.
4. Беременным нельзя ходить 19 апреля с распущенными волосами. Издревле считалось, что иначе роды пройдут тяжело.
Приметы и суеверия на 19 апреля:
1. Безветренный день предвещает ранний урожай яровых и хороший зерновых. А вот ветер означает, что хлеба будет мало в этом году.
2. Утренний туман – к отсутствию осадков до конца месяца.
3. Если утки строят гнезда у воды – лето будет комфортным, а если далеко – дождливым.
4. Солнце в этот день – к скорой хорошей погоде, а если пасмурно, будет холодное лето.
5. Разыграется гроза – осень будет поздняя.
Традиции и обычаи на 19 апреля:
1. На Руси в этот день загадывали желание, чтобы урожай гороховых был хорошим.
2. Люди собирали сережки березы, веря, что отвар из них помогает при простуде.
3. Мужчины обязательно шли на рыбалку. В этот день считалось, что будет хороший улов окуня.
4. Так как в этом году на 19 апреля пришлась Пасха, нужно съесть яйцо и попробовать кулич.
5. На Руси яйцо катали по земле, чтобы был хороший урожай.
6. Также на Пасху люди ходили на кладбища и поминали усопших родственников.
Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на апрель.
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