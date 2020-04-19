День Акулины: приметы и запреты на 20 апреля
Издревле 20 апреля считался днем Акулины. Люди считали, что в это время пробуждаются русалки после зимнего сна, поэтому ходили на реку их задобрить. Русалкам клали красивую одежду, чтобы те не нападали на людей.
Что нельзя делать 20 апреля:
1. На Руси старались не смотреть в окна, чтобы не было болезней, особенно у детей в семье.
2. Вечером нельзя сидеть дома, чтобы не рушилась дальнейшие планы. Посмотрев на небо, стоит загадать желание, тогда оно сбудется.
3. Нельзя передавать солонку из рук в руки. Иначе возникнет конфликт.
4. Чтобы не разрушить брак, не стоит сушить зонтики в спальне.
5. После захода солнца не стоит начинать есть новый батон хлеба, чтобы избежать нищеты и скандалов.
Приметы и суеверия на 20 апреля:
1. Дождь в этот день предвещает плохой урожай яровых, но хороший калины и малины.
2. Будет много ягод и грибов, если ночь выдастся звездная.
3. Если случится гром без дождя, то это к ненастью. А с дождем – к ясной погоде.
4. Мороз и солнце 20 апреля означают, что будет много хлеба и гречихи.
Традиции и обычаи на 20 апреля:
1. Издревле матери просили в этот день счастья для детей у русалок.
2. Этот день будет Светлым Понедельником, в который мужчины ходят в гости к родственникам и друзьям, обмениваясь подарками.
3. Жены и дети в первый день после Пасхи остаются дома и готовят вкусный обед.
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