Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

День Акулины: приметы и запреты на 20 апреля

День Акулины: приметы и запреты на 20 апреля
Фото: F. Teigler via www.imago-images./www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На Руси верили, что в этот день опасно сидеть дома вечером

Издревле 20 апреля считался днем Акулины. Люди считали, что в это время пробуждаются русалки после зимнего сна, поэтому ходили на реку их задобрить. Русалкам клали красивую одежду, чтобы те не нападали на людей.

Что нельзя делать 20 апреля: 

1. На Руси старались не смотреть в окна, чтобы не было болезней, особенно у детей в семье. 

2. Вечером нельзя сидеть дома, чтобы не рушилась дальнейшие планы. Посмотрев на небо, стоит загадать желание, тогда оно сбудется. 

3. Нельзя передавать солонку из рук в руки. Иначе возникнет конфликт.

4. Чтобы не разрушить брак, не стоит сушить зонтики в спальне.

5. После захода солнца не стоит начинать есть новый батон хлеба, чтобы избежать нищеты и скандалов. 

Приметы и суеверия на 20 апреля: 

1. Дождь в этот день предвещает плохой урожай яровых, но хороший калины и малины.

2. Будет много ягод и грибов, если ночь выдастся звездная.

3. Если случится гром без дождя, то это к ненастью. А с дождем – к ясной погоде. 

4. Мороз и солнце 20 апреля означают, что будет много хлеба и гречихи. 

Традиции и обычаи на 20 апреля: 

1. Издревле матери просили в этот день счастья для детей у русалок. 

2. Этот день будет Светлым Понедельником, в который мужчины ходят в гости к родственникам и друзьям, обмениваясь подарками. 

3. Жены и дети в первый день после Пасхи остаются дома и готовят вкусный обед. 

Ранее "Утро.ру" делилось подробным славянским гороскопом для всех знаков на 2020 год. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент РФ неожиданно заговорил о коронавирусе

В Москве продлили режим пропусков

Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

860 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей