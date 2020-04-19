На Руси верили, что в этот день опасно сидеть дома вечером

Издревле 20 апреля считался днем Акулины. Люди считали, что в это время пробуждаются русалки после зимнего сна, поэтому ходили на реку их задобрить. Русалкам клали красивую одежду, чтобы те не нападали на людей.

Что нельзя делать 20 апреля:

1. На Руси старались не смотреть в окна, чтобы не было болезней, особенно у детей в семье.

2. Вечером нельзя сидеть дома, чтобы не рушилась дальнейшие планы. Посмотрев на небо, стоит загадать желание, тогда оно сбудется.

3. Нельзя передавать солонку из рук в руки. Иначе возникнет конфликт.

4. Чтобы не разрушить брак, не стоит сушить зонтики в спальне.

5. После захода солнца не стоит начинать есть новый батон хлеба, чтобы избежать нищеты и скандалов.

Приметы и суеверия на 20 апреля:

1. Дождь в этот день предвещает плохой урожай яровых, но хороший калины и малины.

2. Будет много ягод и грибов, если ночь выдастся звездная.

3. Если случится гром без дождя, то это к ненастью. А с дождем – к ясной погоде.

4. Мороз и солнце 20 апреля означают, что будет много хлеба и гречихи.

Традиции и обычаи на 20 апреля:

1. Издревле матери просили в этот день счастья для детей у русалок.

2. Этот день будет Светлым Понедельником, в который мужчины ходят в гости к родственникам и друзьям, обмениваясь подарками.

3. Жены и дети в первый день после Пасхи остаются дома и готовят вкусный обед.

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