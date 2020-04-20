Православные в этот день чтят память апостолов Агава, Асинкрита, Руфа

Считается, что в этот день встречаются Луна и Солнце, поэтому льды на реках начинают вскрываться. Другое название это дня – Родион-ледолом.

Традиции и обычаи

В этот день было принято готовиться к вспахиванию земли. Надо проверить все снаряжение и осмотреть почву. Если ком земли плохо рассыпается, то пахать еще рано.

21 апреля на Руси с особенным почтением относились к земле и рекам. Считалось, что ругаться у воды или на поле нельзя, так как стихия впитает в себя негативную энергию, а значит, урожай и улов будет плохим.

Считается, что в день Родиона надо почитать старших родственников и прислушиваться к их советам.

21 апреля: приметы

Если в этот день гремит грома, то пара начинать сельскохозяйственные работы.

Если лед тронулся в понедельник, среду или пятницу, то коровы будут давать мало молока летом.

Туман и большая область сигнализируют о плохом урожае.

Лягушки начинают квакать – пора сеять овес.

Солнечный день предсказывает теплое лето без дождей.

Ранее "Утро.ру" публиковало славянский гороскоп на 2020 год.



