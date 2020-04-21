В течение семи дней не стоит грустить и много трудиться

После празднования Пасхи начинается Светлая неделя – в это время принято отдыхать и делиться радостью Воскресения Христова. На Светлую седмицу церковь категорически не рекомендует грустить и советует больше времени проводить в радости и отдыхе.

Всю неделю верующие празднуют светлое событие и поздравляют друг друга. В это время лучше воздержаться от скорби и не ходить на кладбище. Для поминания умерших и посещения могил в православном календаре есть отдельный день – Радоница. Его отмечают на девятый день после Пасхи. В этом году праздник приходится на 28 апреля.

Светлая неделя – это время для веселья и радости, в эти дни нужно гнать от себя дурные мысли и думать только о хорошем. Отложите все несрочные дела на потом и проводите больше времени с близкими людьми.

По православной традиции, в первый день Светлой седмицы принято мужчинам ходить по гостям. На следующий день родных и близких навещают женщины. В среду не рекомендуется работать на земле, так как этому не благоволит погода. В четверг принято поминать усопших.

В пятницу в церквях освещают воду – в этот день проходят службы в честь Пресвятой Богородицы. В субботу церковные служители раздают хлеб с изображением креста. А на воскресный день приходится праздник Красная Горка. Говорят, что если пожениться в этот день, то семейная жизнь пройдет в любви и взаимопонимании.

Ранее "Утро" рассказало, как Россия встретила Пасху в режиме самоизоляции.

