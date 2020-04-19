Впервые в истории: как Россия встретила Пасху в карантин
В ночь на 19 апреля православные христиане отпраздновали Пасху 2020. Из-за эпидемии коронавируса во многих храмах, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, не было прихожан. Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в пустом храме Христа Спасителя.
Из-за карантина шествие прошло внутри храма, а не снаружи, как обычно. Посмотреть на это историческое событие можно в "Ютуб" "Комсомольской правды".
Патриарх выступил с обращением к верующим в своем "Инстаграм". Он отметил, что страшная болезнь прикоснулась к людям, потому для сохранения здоровья мирян, богослужения проходят без них. По его словам,"необычность тяжелой ситуации еще более обостряет духовное зрение и потребность исповедовать веру".
"Я обращаюсь к вам в абсолютной тишине. Необычная и с трудом понимания картина, когда перед тобой предстает пустой храм", – добавил глава РПЦ.
В этому году китайский вирус изменил и планы президента страны Владимира Путина. Лидер россиян не участвовал в службе, но обратился к народу.
Впрочем, некоторые россияне попытались попасть в храмы в пасхальную ночь. В Санкт-Петербурге, как пишет "Фонтанка", людям это удалось, несмотря на закрытие храмов. А вот в Новосибирске прихожане остались у ворот, передает NGS.ru.
Во многих регионах храмы были открыты, например, как отмечает "Цаьград", в Бурятии, Тверской области и Хабаровском крае. В Волгограде люди стояли на расстоянии в 1,5 метра друг от друга, сообщает V1.ru. Так же было на Камчатке, где собрались десятки верующих, стало известно информагентству "Камчатка".
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