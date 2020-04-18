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Песков раскрыл планы Путина на Пасху

Пандемия коронавируса внесла коррективы в график президента России

В этом году Владимир Путин не поедет на пасхальное богослужение из-за вспышки COVID-19. Вместо этого глава государства поставит свечку на территории своей резиденции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, сейчас Путин живет в Ново-Огарево.

"Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции", – рассказал Песков ТАСС. 

Кроме того, президент обменяется пасхальными поздравлениями с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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