Пандемия коронавируса внесла коррективы в график президента России

В этом году Владимир Путин не поедет на пасхальное богослужение из-за вспышки COVID-19. Вместо этого глава государства поставит свечку на территории своей резиденции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, сейчас Путин живет в Ново-Огарево.

"Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции", – рассказал Песков ТАСС.



Кроме того, президент обменяется пасхальными поздравлениями с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.