Коронавирус внес коррективы в православный праздник

В этом году верующие вынуждены праздновать Пасху по-другому. Например, в Москве и Санкт-Петербурге прихожанам нельзя будет попасть в храмы – их закрыли, чтобы избежать скопления людей. Также священнослужители отказались от обряда целования креста.

В городах, где церкви открыты, на полу сделают специальную разметку, чтобы верующие соблюдали необходимую дистанцию. Освятить продукты во многих регионах также не получится.

Однако существующие запреты и ограничения не должны помешать православным христианам отметить светлый праздник Воскресения Христова. Во многих храмах будут работать съемочные группы, чтобы посмотреть службы любой желающий мог дома.

Освятить куличи и яйца разрешили дома. Как сделать это в домашних условиях, ранее писало "Утро.ру".

Исповедоваться всем желающим пока нет возможности. Однако для тяжело больных и людей с подтвержденным коронавирусом, есть горячая линия и группа священников, которые могут приехать домой, чтобы провести обряд причащение, – сказано на сайте РПЦ.

Оставить записку за упокой и здравие можно онлайн. Для этого надо выбрать на сайте монастырь и отправить имя по электронной почте. Там же можно оформить пожертвование.

Ограничения в Пасху связаны также с предписаниями церкви. Например, в Светлое Воскресение запрещено заниматься уборкой, рукоделием и тяжелой работой. Также не стоит использовать нецензурные выражения и ругаться с близкими. Негативная энергия может вернуться.