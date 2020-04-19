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Пасха-2020: что нельзя делать в период карантина

Пасха-2020: что нельзя делать в период карантина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Коронавирус внес коррективы в православный праздник

В этом году верующие вынуждены праздновать Пасху по-другому. Например, в Москве и Санкт-Петербурге прихожанам нельзя будет попасть в храмы – их закрыли, чтобы избежать скопления людей. Также священнослужители отказались от обряда целования креста.

В городах, где церкви открыты, на полу сделают специальную разметку, чтобы верующие соблюдали необходимую дистанцию. Освятить продукты во многих регионах также не получится.

Однако существующие запреты и ограничения не должны помешать православным христианам отметить светлый праздник Воскресения Христова. Во многих храмах будут работать съемочные группы, чтобы посмотреть службы любой желающий мог дома.

Освятить куличи и яйца разрешили дома. Как сделать это в домашних условиях, ранее писало "Утро.ру".

Исповедоваться всем желающим пока нет возможности. Однако для тяжело больных и людей с подтвержденным коронавирусом, есть горячая линия и группа священников, которые могут приехать домой, чтобы провести обряд причащение, – сказано на сайте РПЦ. 

Оставить записку за упокой и здравие можно онлайн. Для этого надо выбрать на сайте монастырь и отправить имя по электронной почте. Там же можно оформить пожертвование. 

Ограничения в Пасху связаны также с предписаниями церкви. Например, в Светлое Воскресение запрещено заниматься уборкой, рукоделием и тяжелой работой. Также не стоит использовать нецензурные выражения и ругаться с близкими. Негативная энергия может вернуться. 

Дарья ПЕТРОВА

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