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Путин обратился к россиянам в Пасху

Путин обратился к россиянам в Пасху
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com
Президент РФ неожиданно заговорил о коронавирусе

Владимир Путин поздравил россиян с Воскресением Христовым. В Пасху глава страны решил еще раз объяснить, с чем связаны существующие ограничения, например, закрытие церквей в Москве и Санкт-Петербурге для посещения верующими.

Президент отметил, что такие меры были приняты, чтобы ограничить распространение COVID-19. Путин подчеркнул, что для борьбы с болезнью в стране есть все необходимое.

"Для этого у нас есть все: сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения", – сказал глава государства в своем обращении к россиянам.

Владимир Путин также подчеркнул, что отечественные специалисты взаимодействует с зарубежными коллегами, что позволяет оценить все риски и работать на опережение.

 "Все будет хорошо с Божьей помощью", – закончил свою речь Владимир Путин.

Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечает Пасху. В этом году праздник проходит в необычных условиях. В некоторых городах храмы закрыты, а в отдельных церквях сделана разметка на полу, чтобы люди не стояли друг к другу слишком близко.

РПЦ попросила верующих остаться дома для молитвы, также побывать на службе можно с помощью онлайн-трансляции. Для тех, кто привык освящать куличи и яйца на Пасху, предложили способ освятить еду в домашних условиях.

Дарья ПЕТРОВА

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