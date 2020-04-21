Православные в этот день чтят память преподобномученика Вадима и мученика Евпсихия Кесарийского

В этот день на Руси проявляли особое внимание к родникам и источникам.

Традиции и обычаи

Считалось, что, если обратиться к ключам с просьбой, родниковая вода поможет очистить душу от страхов и сомнений.



На Евпсихия также можно было узнать, пришло ли время для вспахивания земли. Нужно было взять ком земли в руку и, если он рассыпался – пришла пора пахать.

22 апреля: приметы



Переменчивая погода в этот день – к жаркому лету.

Туманная и ветреная погода сулит хороший урожай.

Если в это день зацвел одуванчик, то пришло время весны.

Голосящие раньше обычного петухи предсказывают перемену погоды.

Изобилие сока у березы говорит, что лето будет дождливым и прохладным.

В гнездах птиц меньше чем обычно яиц – жди плохого урожая.

Если при восходе солнца на небе появились белесые бликами, значит в ближайшие дни будет сухая погода.

Ранее "Утро" рассказывало, что нельзя делать на Светлой неделе.