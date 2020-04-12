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Что нужно делать на Страстной неделе: традиции и суеверия

Что нужно делать на Страстной неделе: традиции и суеверия
Фото: AP/ТАСС
Православные христиане глубоко почитают каждый из дней

После Вербного воскресенья наступает Страстная седмица – последняя неделя перед светлым праздником Пасхи. В 2020 году она начнется 13 апреля и закончится 18 апреля.

Чего нельзя делать в эти дни, чтобы не накликать беду, и как привлечь в дом благополучие и удачу – в материале Утро.ру.

Всю неделю народ готовился к празднованию Пасхи. Делали генеральную уборку дома, мыли и стирали, белили стены. Начиная с четверга пекли куличи и красили яйца, рубили дрова, готовили мясо.

Понедельник

В этот день почитают память патриарха Иосифа Прекрасного. Именно в этот день хозяйки убирали, мужчины белили дома. Хорошей приметой считалось почистить скотину – это должно было уберечь ее от болезней и порчи.

Вторник

Вспоминают обличение Господом книжников и фарисеев и его притчи в Иерусалимском храме. В этот день до рассвета женщины толкли в ступке семена льна и конопли, заливали их водой и этим "молоком" поили животных, чтобы уберечь от хворей.

Среда

Христиане вспоминают грешницу, которая омывала ноги Христа. В церквях проходит литургия Преждеосвященных Даров.

По народным традициям полагалось положить перед Чистым четвергом хлеб, мыло и соль под крышу дома. При этом соль, по приметам, приобретала свойство защищать от сглаза. Мыло же брали с собой в баню и купались до восхода. Так привлекали здоровье на весь год.

Четверг

Православные вспоминают о четырех событиях. Тайной вечере, омовении Христом ног ученикам, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и поступок Иуды.

В Чистый четверг можно пить вино. По народным традициям, если в этот день испечь хлеб, он становился целебным.

Пятница

Христиане вспоминают страдания Христа на кресте и его смерть. В этот день те, кто держит пост, ничего не едят.

В пятницу хозяйки ставили опару для пасхальных куличей – на завтра. Считалось, что пятничная выпечка получается хуже и плохо хранится.

Суббота

День погребения Иисуса Христа. Службы в церквях идут весь день с самого утра.

В субботу пекут куличи и красят яйца, а затем несут их в храм, чтобы освятить.

Ранее Утро.ру писало о приметах на Пасху, а также о способе освящения куличей дома.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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