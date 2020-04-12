Православные начинают готовиться к Пасхе

Великий понедельник – первый день страстной седмицы, недели, когда христиане начинают готовиться к одному из главных праздников – пасхе. "Утро.ру" расскажет, что стоит делать и каких поступков нельзя совершать в этот день.

В первую очередь, стоит отказаться от всех увеселительных мероприятий и посвятить себя молитве. Самое время привести в порядок дом: убраться, доделать ремонт и выбросить ненужные вещи. Не забудьте починить сломанные вещи. Кроме того, нельзя вспоминать прошлые обиды и ссориться с близкими.

В Великий понедельник запрещено есть мясо и рыбу. Следует отказаться от вареной пищи и блюд, приготовленных на растительном масле.

Существует и две приметы, свойственные первому дню страстной седмицы. Если будет тепло и солнечно – впереди жаркое и сухое лето. А тем, кто хочет подольше оставаться молодым и богатым, стоит положить в воду золотые или серебряные украшения, а после умыться ею.

Ранее "Утро.ру" рассказало о приметах и обычаях Страстной недели.





