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Не лучше коронавируса: Америку постигла очередная напасть

Не лучше коронавируса: Америку постигла очередная напасть
Фото: Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Штаты накрыла сильнейшая за 12 веков засуха

Америку накрыла очередная серьезная напасть, которая по своим масштабам едва ли уступает коронавирусу. Штаты изнывают от колоссальной жары. Такой погоды не было уже на протяжении 1200 лет. 

Исследователи установили, что климат стал жарче на 47 процентов из-за антропогенных изменений. "Популярная механика" уточняет, что настолько теплая погода, возможно, провоцировала у местных жителей развитие хронических заболеваний. Из-за жары, возможно, переносчиками инфекций стали и испанские конкистадоры, старавшиеся освоить континент. 

Отметим, что 2019 года стал для Штатов временем передышки, особенно для юго-западной части страны. Выпало достаточное количество осадков, температура держалась в пределах нормы. Видимо, в 2020 не стоит ждать настолько комфортных условий. 

Напомним, что в Америке активно борются с коронавирусом. Страна бьет все рекорды по количеству заболевших и погибших. СМИ не так давно опубликовали информацию о том, что места для захоронения жертв китайской инфекции просто не хватает. 

Президент США Дональда Трамп принимает все возможные меры для борьбы с пандемией. При этой лидер Штатов отказывается финансировать ВОЗ, действия которой считает недостаточными. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алекс Рихтер
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кто замерял температуру 1200 лет назад? предки конкистадоров?
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