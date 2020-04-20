Женщину с пневмонией и циррозом бросили умирать на улице в Москве
Жительница столицы Елена Чуклова оказалась выброшена около своего дома после госпитализации. Социальные работники оставили больную пневмонией 48-летнюю пациентку умирать на лавке во дворе.
На видео, которое оказалось в распоряжении РЕН ТВ, показано, как Чуклову высаживают из машины на скамейку. Женщина умерла на руках своей знакомой. Телеканал "360" информирует, что, по предварительным данным, скончалась она от сердечной недостаточности.
В больницу женщина попала 17 апреля, после того, как в лечебное заведение позвонил ее сын Илья. По данным телеграм-канала "112", у Чукловой была обнаружена не только пневмония, но и цирроз печени. URA.RU уточняет, что под наблюдением врачей пациентка провела два дня. После этого, не сумев дозвониться до сына Елены, социальные работники приняли решение отвезти ее домой. По факту случившегося начата доследственная проверка.
"Царьград" уточняет, что, по полученной от столичного департамента здравоохранения информации, женщину никто не бросал рядом с домом. Специалисты, напротив, сделали все возможное, чтобы ей помочь.
Напомним, что двусторонняя пневмония является одним из признаков COVID-19. Для того чтобы точно выяснить, заражены вы или нет, стоит обратиться к медикам. В столице от коронавируса скончались 204 человека.
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