Последние новости о коронавирусе на 20 апреля
Число зараженных COVID-19 в мире продолжает расти . По данным института Джона Хопкинса, к 20 апреля 2020 г. инфицированы 2 млн 355 тыс. человек.
Коронавирус в мире
- Заболели: 2 355 337 человек;
- Умерли: 162 013 человек;
- Выздоровели: 604 422 человек.
Количество зараженных в США перевалило за 735 тыс., в Испании инфекцию подхватили больше 195 тыс., а в Италии – 175 тыс., во Франции – 152 тыс.
Ученые сообщили, что тревожным симптомом COVID-19 может быть значительное снижение гемоглобина в крови, который переносит кислород по организму. Поэтому, как говорится в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy, некоторым пациентам могут не помочь аппараты ИВЛ. Специалисты советуют измерять уровень этого белка всем зараженным, чтобы знать, нужно ли переливание крови, чтобы избежать тяжелого течения болезни.
При этом в Ухане уверены, что китайская инфекция не была создана в лаборатории.
Коронавирус в России
- Заболели: 42 853 человека;
- Умерли: 361 человек;
- Выздоровели: 3 291 человека.
За сутки число новых случаев COVID-19 в стране составило 6060. У 60% из них не было никаких внешних признаков болезни.
Кремль не исключает того, что на следующей неделе эпидемия может достигнуть плато, а также будет решен вопрос о продлении или отмене карантина в России.
Смертность в России не такая высокая, как в Италии, потому что врачи быстро находят больных с легкой формой, а также вовремя подготовили больницы к приему зараженных.
При этом в России власти продолжают следить за распространением эпидемии. Чтобы затормозить развитие, регионы продлевают режим домашней самоизоляции. В тех субъектах, где карантин предполагалось снять 19 апреля, он закончится в конце месяца или продлится еще неделю. На такой шаг пошел Кузбасс, Еврейская автономная область, Тульская и Оренбургская области и другие, пишет ТАСС.
Президент страны Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Впервые в истории Пасха в стране прошла по-другому. На богослужениях в большинстве храмов не было прихожан.
Коронавирус в Москве
- Заболели 24 324 человек.
- Умерло 176 пациентов.
- Выздоровели 1763 человека.
За сутки в столице диагноз подтвердили у 3570 человек. Почти половина из них младше 65 лет. В Москве 84 человека вылечились за день.
В городе продолжает действовать пропускной режим. С 22 апреля перемещаться на общественном транспорте можно будет лишь по "Тройке", "Стрелке", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Чтобы помочь тем, у кого нет этих карт, департамент транспорта города ввел услугу по доставке "Тройки" на дом, передает "Москва 24".
|Место
|Заразились
|Умерли
|Выздоровели
|Россия
| 42 853
| 361
| 3 291
|Москва
| 24 324
| 176
| 1763
|Мир
| 2 355 337
| 162 013
| 604 422
|США
| 735 366
| 39 095
| 66 601
|Италия
| 175 925
| 23 227
| 44 927
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