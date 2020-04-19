Продлевать ли карантин или нет, власти решат на следующей неделе

Россия может выйти на плато в ситуации с коронавирусом уже на следующей неделе, так как население страны сидит дома уже три недели. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в течение этого же времени будет решен вопрос, что делать дальше с режимом самоизоляции, который сейчас продлен до 30 апреля.

"Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет", – добавил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также он отметил, что власти могут ввести новые меры по борьбе с китайской инфекцией.

По последним данным, в России число зараженных составило 42 853 человек. Больше всего больных – в Москве. От COVID-19 умер 361 пациент.