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Больше 6000 новых больных: последняя статистика по коронавирусу в России

Больше 6000 новых больных: последняя статистика по коронавирусу в России
Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
За сутки скончалось 48 человек

В России за день коронавирус подтвердили у 6060 человек в 78 регионах страны. Почти у 43% зараженных не было симптомов болезни. Об этом рассказал оперативный штаб.

Больше всего зараженных вновь зафиксировано в Москве – у 3570 человек, следом идет Подмосковье – там 709 пациентов, Санкт-Петербург, где нашли 114 случаев, на 19 апреля обошла Нижегородская область с 129 новыми больными. Почти 85% новых пациентов с COVID-19 в столице оказались младше 65 лет. 

Таким образом, всего в России за время эпидемии коронавирус обнаружили у 42 853 человек. Умерло 361 пациент. В Москве за сутки скончались 28 человек. В Подмосковье – 9 больных. 

Однако продолжает расти и число выздоровевших – за сутки их стало 234 человек. За все время эпидемии больницы покинули 3291 россиянин. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что низкая смертность россиян от коронавируса объясняется тем, что эффективно находят легкие случаи заболевания, а медицинские учреждения были вовремя подготовлены к борьбе с COVID-19. Все последние новости о коронавирусе на 19 апреля в нашем материале. 

Полина ИВАНОВА

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