Путешественникам могут понадобиться подтверждающие их состояние здоровья документы

После спада пандемии COVID-19 и открытия границ многое для туристов может измениться. По информации СМИ, путешественникам будут проводить быстрый анализ крови в аэропорту, чтобы определить наличие коронавируса. Также могут потребоваться дополнительные документы, гарантирующие, что человек не заражен китайским вирусом.

Например, одна из авиакомпаний уже начала испытывать быстрый тест на коронавирус, который покажет результат за 10 минут.

Изменения коснуться и отельного бизнеса. В Испании задумались о создании сертификата "Отели без COVID-19". Он будет выдаваться тем гостиницам, где гости и персонал не заражены. Владельцы отеля должны будут доказать этот факт. В Великобритании, как пишет The Sun, задумались о документе, где будет содержаться информация об иммунитете к коронавирусу.

Однако пока все эти меры, которые осложнят жизнь путешественникам, но сделают туризм безопаснее, рассматриваются только в теории. Один из японских исследователей, считает, что пандемия изменит привычки пассажиров, но снижение туристического потока будет краткосрочным.