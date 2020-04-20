В Подмосковье младенец погиб от удара током
Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь ребенку
Трагедия произошла в городе Королев Московской области. Девятимесячный мальчик схватился за розетку и получил разряд тока.
Родители сразу позвонили в "скорую помощь", но спасти малыша не удалось, сообщил пресс-центр управления СК РФ по Московской области.
Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", по факту смерти малолетнего ребенка будет проведена доследственная проверка.
Ранее "Утро" сообщало, что шестимесячный младенец из Челябинской области заразился коронавирусом.
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