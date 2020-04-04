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В России коронавирусом заразился младенец

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Страшный диагноз поставили шестимесячному малышу

Коронавирус обнаружили у младенца в Челябинской области. Ребенок контактировал с заразившимся, который ездил за границу – он вернулся из Эмиратов.

"В Кизильском районе заражен шестимесячный ребенок. У него нет клинических проявлений коронавируса", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы губернатора. 

На сегодняшний день в регионе – 26 заразившихся коронавирусом.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что из-за широкого распространения COVID-19 уязвим перед инфекцией оказался практически каждый житель планеты, вне зависимости от возраста. Заболеть коронавирусом могут в том числе и молодые люди, ведущие здоровый образ жизни, отметила представитель организации.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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