Уязвимым перед COVID-19 оказался каждый

Первоначальные данные о том, что инфекция из Китая в большинстве случаев поражает пожилых людей с хроническими заболеваниями, оказались не совсем точными.

На фоне пандемии коронавируса в ВОЗ отметили, что молодые и ведущие здоровый образ жизни люди начали массово заражаться. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"…мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни",

– сообщила она в фильме "Опасный вирус", который покажут сегодня вечером на канале "Россия 1". Ее цитирует "Интерфакс".

Харрис отметила, что даже у молодых и не страдающих хроническими болячками людей течение болезни и симптомы достаточно серьезны. Уязвимым перед COVID-19 стал практически каждый житель планеты – это произошло из-за широкого распространения инфекции.

Представитель ВОЗ назвала самый главный симптом коронавируса– это высокая температура, выше 38 градусов, а также лихорадка.

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