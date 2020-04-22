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Пропавшего в Крыму столичного чиновника нашли мертвым

Пропавшего в Крыму столичного чиновника нашли мертвым
Леонид Ошарин. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Информацию о смерти подтвердили в Мосгордуме

Заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Информацию РИА "Новости" подтвердили в Мосгордуме. 

Ранее сообщалось, что Ошарина в последний раз видели 30 марта на территории Ялты. Информацию о его исчезновении подтвердила дочь на своей странице в социальных сетях. 

По данным СК, на теле погибшего не обнаружено следов насильственной смерти. 

Следствие ведется и на территории полуострова, и в Москве. Сообщается, что 26 марта Ошарин поехал в Краснодарский край, затем – в Ялту. 

Леонид Ошарин начал исполнять должность заместителя главы столичного департамента с 2018 года. Перед этим работал в театрах "Et Cetera", имени Маяковского и МХТ. У него осталась жена и трое детей, информирует официальный сайт мэра Москвы.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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