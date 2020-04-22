Информацию о смерти подтвердили в Мосгордуме

Заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Информацию РИА "Новости" подтвердили в Мосгордуме.

Ранее сообщалось, что Ошарина в последний раз видели 30 марта на территории Ялты. Информацию о его исчезновении подтвердила дочь на своей странице в социальных сетях.

По данным СК, на теле погибшего не обнаружено следов насильственной смерти.

Следствие ведется и на территории полуострова, и в Москве. Сообщается, что 26 марта Ошарин поехал в Краснодарский край, затем – в Ялту.

Леонид Ошарин начал исполнять должность заместителя главы столичного департамента с 2018 года. Перед этим работал в театрах "Et Cetera", имени Маяковского и МХТ. У него осталась жена и трое детей, информирует официальный сайт мэра Москвы.