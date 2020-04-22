Семь автомобилей пострадало в результате буйства стихии

В Москве с самого утра дует ураганный ветер. Жертв буйства стихии пока нет, однако вырвано 33 дерева. Из-за случившегося пострадало 7 автомобилей.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова проинформировали, что произошедшее случилось около 16:00.

В настоящий момент порывы ветра достигают 23 м/с. Жители столицы с утра были предупреждены сотрудниками МЧС о надвигающемся ненастье. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Ураган не оставил в покое и Подмосковье. На два автомобиля в Щелково упала железнодорожная конструкция. Еще пара машин оказалась повреждена деревьями в Мытищах, сообщает "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" писало, что из-за налетевшего урагана в столице прервалась связь.