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Ураганный ветер в Москве вырвал более 30 деревьев

Ураганный ветер в Москве вырвал более 30 деревьев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Семь автомобилей пострадало в результате буйства стихии

В Москве с самого утра дует ураганный ветер. Жертв буйства стихии пока нет, однако вырвано 33 дерева. Из-за случившегося пострадало 7 автомобилей. 

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова проинформировали, что произошедшее случилось около 16:00. 

В настоящий момент порывы ветра достигают 23 м/с. Жители столицы с утра были предупреждены сотрудниками МЧС о надвигающемся ненастье. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Кадр youtube.com

Ураган не оставил в покое и Подмосковье. На два автомобиля в Щелково упала железнодорожная конструкция. Еще пара машин оказалась повреждена деревьями в Мытищах, сообщает "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" писало, что из-за налетевшего урагана в столице прервалась связь.  

Полина ЛЕДОВСКИХ

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