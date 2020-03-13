Сбой произошел из-за налетевшего урагана

В столице из-за урагана, частично перестала работать сотовая связь. Перебои возникли в работе операторов "МегаФон" и "Теlе2".

Кроме того, проблемы возникают и при попытке выйти в интернет, отмечает "Царьград", ссылаясь на жалобы абонентов.

Напомним, что сильнейший штормовой ветер обрушился на Москву в пятницу, 13 марта. Накануне МЧС предупредил жителей города о надвигающейся опасности. Жертвами катаклизма уже стали несколько человек, в число пострадавших попала известная чемпионка.